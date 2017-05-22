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〈中部〉貧苦母子同抗癌 蕭鈺隆獲總統教育獎

2017-05-22

達德商工三年級生 每學期努力拿獎學金

〔記者陳冠備／田中報導〕彰化縣達德商工汽修科三年級學生蕭鈺隆，五歲時因母親張瑞芬受不了父親家暴，連夜逃離，身無分文的他們因為經常繳不出房租到處搬家，卻又屋漏偏逢連夜雨，母子倆相繼罹患乳癌、淋巴癌，面臨雙重困境下，蕭鈺隆選擇認真向學，每學期拿獎學金助學，並陪母親一起化療抗癌，還下鄉服務當汽修志工，或鼓勵校內重病同學走出絕望，努力打造生命寬度的他，獲選今年總統教育獎。

張瑞芬育有兩男兩女，蕭鈺隆排行老三，結婚生子後常受丈夫家暴，十三年前再也受不了折磨，只好帶著四個小孩逃離，但是本身患有心臟病，缺乏穩定收入，因此常期積欠房租被趕，母子五人就像遊牧民族，六年前，被診斷罹患乳癌，三年後，蕭鈺隆也被檢查出淋巴癌三期。

淋巴癌化療掉髮 40多名同學一起理光頭

張瑞芬說，當時淚求醫生：「一定要救我，我有四個小孩，我不能比孩子先走」。於是向親友借貸百萬元治療癌症，化療期間身體虛弱，蕭鈺隆放學返家第一件事就是幫她按摩，沒想到如此孝順的孩子竟然也步上她後塵，令人心疼。蕭鈺隆表示，知道自己罹癌時難過到哭了，因為他不想離開家人。也曾因化療掉光頭髮不敢上學，沒想到班上四十多名同學，竟一起理光頭，陪他上學，想起這些年媽媽這麼拼命，同學們也情義相挺，加上社會暖流不斷湧來，因此決定要站起來力抗病魔。

積極鼓勵重症病友 希望未來能當社工師

同學劉威德表示，三年前全班一起理光頭，陪蕭媽媽一起過母親節，讓蕭媽媽感動得說「我多了四十幾個兒子」，謹記那份感動，一直留光頭到現在，力挺好友，對於這次蕭鈺隆得獎，覺得他孝順、熱心、讀書又認真，獲獎實至名歸。

達德商工學務主任劉勝建表示，蕭鈺隆是校內校長獎常客，高一時也曾獲校內的孝悌獎，課後也積極參與下鄉汽機車健檢活動，並擔任「心療公益」志工，鼓勵重症病友重尋希望。

蕭鈺隆說，這次獲獎很開心，二十萬元獎金也讓大學學費有了著落，但是他一直謹記「取之社會，用之社會」，因此決定每年母親節前夕，帶著母親最擅長的煎紅薯回饋弱勢團體，也希望未來能當上「社工師」，為社會角落帶來溫暖。

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  • 蕭鈺隆高一就學時因化療掉髮，全班同學一起理光頭相挺。（資料照，記者陳冠備攝）

    蕭鈺隆高一就學時因化療掉髮，全班同學一起理光頭相挺。（資料照，記者陳冠備攝）

  • 蕭鈺隆（左）與媽媽張瑞芬（中）努力抗癌，好友劉威德也留著大光頭持續力挺。（記者陳冠備翻攝）

    蕭鈺隆（左）與媽媽張瑞芬（中）努力抗癌，好友劉威德也留著大光頭持續力挺。（記者陳冠備翻攝）

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