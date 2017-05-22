〈中部〉朴子好孕彩繪村 插畫訴說父母心聲
2017-05-22
〔記者曾迺強／朴子報導〕網路插畫家吳貿騰（奇可奇卡）號召百餘名插畫家，半年來在嘉義縣道一七○線朴子市南竹里沿線七百公尺住宅及圍牆，繪製好孕、求子、育子等五大主題圖樣「台灣原創插畫彩繪村」，昨辦開幕儀式，參與創作的插畫家逐一導覽作品，讓民眾更了解圖樣意涵。
插畫家「泡菜公主」繪出父母親伸手守護兩名幼女的溫暖圖樣，並在旁畫一棵大樹代表家家戶戶「欣欣向榮」，她說，台灣鄉村的彩繪村多半模仿國外動漫人物，缺少本土創作，朴子有這塊園地讓插畫家發揮，相信有助原創圖文發展；插畫家「海豚男」表示，有同業完成作品後，不久捎來「有孕」喜訊，也有人在繪圖期間認識、相戀，「實在很神。」
台灣原創插畫彩繪村以朴子配天宮及南竹里大華宮求子傳說，融入花生等在地特產意象，彩繪送子鳥、育子平安符等圖樣，也有以漫畫道出單親家庭與隔代教養辛苦之處，呈現想成為父母或已為人父母的民眾心聲。
南竹里民製作「米苔目」冰品給民眾享用，載歌載舞歡慶彩繪牆落成；縣長張花冠與會說，感謝插畫家自發性接力完成作品，讓原創畫作在朴子落地生根。
吳貿騰說，所繪作品「好事花生」就在外婆家門前，能在母親的故鄉號召百人完成五十幅創作，格外有意義，接下來將與里民合作繪製地面標示，讓參觀動線更流暢，每三至五年舉辦大型插畫聚會、繪製新主題增加可看性。
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