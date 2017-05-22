〈中部〉材料都變貴 肉粽1顆成本漲5元
2017-05-22
〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕豬肉貴、粽葉貴、香菇貴，幾乎什麼都漲一點，今年一顆肉粽成本約上漲五元；斗六市真武宮志工昨天包了逾兩千顆肉粽，將贈社區弱勢家庭與獨居老人；雲林家扶百位莪馨會、安西府義工媽媽們也包了三千顆愛心粽，要送給沿海一百五十戶弱勢家庭。
今年由於毛豬數量減少、豬價上揚，雲林肉品市場毛豬拍賣價每公斤已逼近八十元，豬肉價格偏高；粽葉也持續上漲，零售價每台斤由四十元漲至四十五元；香菇、紅蔥頭等配料也上揚五至十％。
廟宇省錢不赴中 包粽贈弱勢
真武宮志工表示，去年肉粽每顆成本約在廿元，今年得提高到廿五元，但因三月間玄天上帝降乩，希望把香油錢花在有意義的事上，主委林奇弘表示，去年到武當山進香，旅費就花費一百八十萬元，今年不再到中國進香、遶境，把旅費、鞭炮錢、餐飲費省下，在端午節發動義工包粽子幫助邊緣戶。
昨天早上真武宮數十名志工一起包出超過兩千顆的肉粽，志工中不乏八十幾歲的老太太，肉粽都將發放給社區的懷弱勢家庭與獨居老人，每個家庭可收到一串十顆肉粽，鎮西、鎮南、社口里會優先發放，希望照顧到真正處於困境的民眾。
家扶中心主任廖志文表示，由於景氣不佳各社福團體愛心捐款、物資嚴重縮水，加上今年粽子的材料全部都漲價，豬肉、花生、香菇、糯米、紅蔥頭及鹹蛋黃都漲了一至二成，所幸在台西鄉安西府主委林清標的支持下，今年端午節送粽活動才能順利完成。
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