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〈中部〉急列暫定古蹟 育生醫院拆一半喊卡

2017-05-22

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市民生北路一棟八十六年歷史的日治老屋，前身為擔任二二八事件委員會醫療部長、醫師黃文的「育生小兒科醫院」，見證嘉市興衰，然而十多年前黃文後代出售給另名醫師以來無人居住、屋況老舊，現任屋主上週委外拆除屋頂欲整修，市文化局接獲文史團體通報，昨緊急邀集文資審議委員現勘，經暫定古蹟小組決議公告列為暫定古蹟，今跟屋主協調保存事宜。

嘉市86年老屋 屋頂已拆將加固

市文化局、文史團體昨實勘引起陳姓包商不滿，陳某表示，屋主委託限期完工，因停工且下雨造成房屋損毀，誰來負責？如建築具有文資保存價值，應該早一點認定，如今施工到一半停工，讓他跟屋主很困擾。

市文化局長黃美賢說，依文化資產保存法，發現這棟建築有文資價值且正在拆除，就要立即啟動暫定古蹟審議程序，經暫定古蹟處理小組決議列為暫定古蹟，近日會召開文資審議委員會，認定其文資保存價值；文化局文化資產科長顧美玲說，昨已公告為暫定古蹟，屋主不可再施工，但因屋頂已經被拆，將進行加固工程，防止房屋毀損。

原為小吃部 黃文醫師改建醫院

「拆掉很可惜。」台灣圖書室文化協會常務理事郭盈良表示，上週四接獲「彰化文化陣線」通報後著手調查，發現這棟老屋是一九三一年興建，前身為「嘉義市銀座」喫茶部，作為娛樂場所使用，後由一九○八年生、醫學博士杜聰明弟子黃文改建為醫院，黃文曾任職更生院、總督府中央研究所、嘉義醫院等，對台灣醫界很有貢獻，並曾任二二八事件委員會醫療部長。

郭盈良說，史料記載，醫院本體為兩戶連棟鋼筋混凝土加強磚木混造的二層樓屋頂建築，二樓騎樓面外觀具現代主義左低右高布局，木門、木窗有少見日治壓花玻璃等，很有歷史文化意義。

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  • 嘉義市民生北路已有86年歷史老建築，疑因屋況老舊，屋主委外拆除部分建築整修。（記者王善嬿攝）

    嘉義市民生北路已有86年歷史老建築，疑因屋況老舊，屋主委外拆除部分建築整修。（記者王善嬿攝）

  • 嘉義市文化局昨啟動暫定古蹟小組程序，請文資審查委員現勘。 （記者王善嬿攝）

    嘉義市文化局昨啟動暫定古蹟小組程序，請文資審查委員現勘。 （記者王善嬿攝）

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