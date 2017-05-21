〈南部〉擲筊賽、玩陀螺 鹽水竹埔農村樂

2017-05-21

〔記者楊金城／鹽水報導〕鹽水竹埔社區昨起連二天舉辦活用社區歷史文化促進產業活化活動，在信仰中心張聖宮前登場，有擲筊、古早童玩竹陀螺，並推出農特產品展售會、番茄炒飯、番茄果醬DIY等，促進社區產業發展、農業觀光旅遊，讓更多人看見和認識竹埔。

鹽水區長呂煌男說，竹埔社區推動農村再生計畫多年，將竹埔社區營造為「樂活農村」，因社區保留不少三合院聚落和農村文化，將社區歷史文化結合在地產業、農遊，將有助發展社區經濟，讓社區永續經營，希望吸引更多年輕人願意返鄉一起為農村、農業打拚。

竹埔端出古早童玩竹陀螺，打出竹陀螺後會發出嗡嗡聲，也讓親子體驗彩繪竹陀螺，社區另表演鄉土劇，還有古早大餅、當地特產番茄製作番茄炒飯免費品嘗，並有番茄果醬DIY教學。

社區理事長周忠信說，奉祀張公法主的張聖宮是竹埔信仰中心，社區舉辦擲筊比賽，參加獎就有一包爆米香，六聖筊以上有腳踏車，現場準備十三輛腳踏車，讓擲筊很熱鬧，居民排隊，連坐輪椅的阿公也參加擲筊。