| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉擲筊賽、玩陀螺 鹽水竹埔農村樂

2017-05-21

〔記者楊金城／鹽水報導〕鹽水竹埔社區昨起連二天舉辦活用社區歷史文化促進產業活化活動，在信仰中心張聖宮前登場，有擲筊、古早童玩竹陀螺，並推出農特產品展售會、番茄炒飯、番茄果醬DIY等，促進社區產業發展、農業觀光旅遊，讓更多人看見和認識竹埔。

鹽水區長呂煌男說，竹埔社區推動農村再生計畫多年，將竹埔社區營造為「樂活農村」，因社區保留不少三合院聚落和農村文化，將社區歷史文化結合在地產業、農遊，將有助發展社區經濟，讓社區永續經營，希望吸引更多年輕人願意返鄉一起為農村、農業打拚。

竹埔端出古早童玩竹陀螺，打出竹陀螺後會發出嗡嗡聲，也讓親子體驗彩繪竹陀螺，社區另表演鄉土劇，還有古早大餅、當地特產番茄製作番茄炒飯免費品嘗，並有番茄果醬DIY教學。

社區理事長周忠信說，奉祀張公法主的張聖宮是竹埔信仰中心，社區舉辦擲筊比賽，參加獎就有一包爆米香，六聖筊以上有腳踏車，現場準備十三輛腳踏車，讓擲筊很熱鬧，居民排隊，連坐輪椅的阿公也參加擲筊。

廣告
  • 鹽水竹埔社區活用社區歷史文化促進產業活化，在信仰中心張聖宮前有擲筊比賽，連坐輪椅的阿公也排隊參加同樂。（記者楊金城攝）

    鹽水竹埔社區活用社區歷史文化促進產業活化，在信仰中心張聖宮前有擲筊比賽，連坐輪椅的阿公也排隊參加同樂。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
南門護理之家災後 心理重建啟動

縣府人員進駐提供諮商服務屏東恆春南門護理之家前天火警造成四死五十五傷，昨天長輩陸續回到護理之家安置，屏縣府由消防、社會、衛生、長照中心人員進…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：〈南部〉擲筊賽、玩陀螺 鹽水竹埔農村樂


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.