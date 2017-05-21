〈南部〉攤車宣傳 15博物館「集體出走」

2017-05-21

〔記者黃文瑜／仁德報導〕你知道全台南有多少座博物館嗎？台南市政府今年首度舉辦台南博物館節，推出一百多場活動，特別集結十五個博物館及地方文化館的展覽精華「集體出走」，推出行動博物館攤車，讓民眾一次「看好看滿」，昨在奇美博物館首次亮相，遊客直呼「真好玩」！

台南市長賴清德表示，台南共有四十二間大小博物館及地方文化館舍，是珍貴的文化資產，除了大家知道的奇美博物館外，還有與宗教相關的王船文化，連成大等校園、軍艦都有博物館，希望藉由全市中央到社區大大小小、各有特色的公私營博物館、文化館，行銷台南與文化觀光。

文化局表示，台南博物館節，除了與學校結合，讓學生將所學發揮，展品活化各地常設的文化館，並舉辦一系列講座，同領域講師交流對談。最特別的是，將讓博物館「集體出走」，未來一個月的假日，十五個出走的博物館將出現在新光三越小西門、正興街、南紡購物中心及台灣文學館都可以大飽眼福！