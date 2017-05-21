〈南部〉麻豆守護奏效 會考遇進香很安靜
2017-05-21
組隊街頭宣導勿放鞭炮
〔記者楊金城／麻豆報導〕國中教育會考昨登場，麻豆考場在國立曾文家商，因碰上進香期，麻豆區公所結合曾文家商、環保局、警、消、志工組成守護考生聯盟，勸導進香團、陣頭不要放鞭炮和製造噪音，首日考場周邊很安靜，考生順利應考，家長和考生滿意。
麻豆代天府逢李府千歲神誕日進香期，昨進香十分熱鬧，放鞭炮、鑼鼓喧天，但與考場曾文家商距離超過一公里，加上試場教室關閉門窗開冷氣考試，進香熱鬧聲並不影響考生。
陳姓香客說，今年會考考場從代天府隔壁的曾文農工，改設在曾文家商，不影響考生，也和進香團不衝突，皆大歡喜。
為維護考場安寧讓考生順利應考，麻豆公所在曾文家商校門口設立應變中心，首次成立的巡查機車隊、媽媽守護隊，還有舉牌隊，從麻豆交流道到考場周邊重要路口，形成三層防護，提醒路過的進香團降低音量和不放鞭炮製造噪音。
麻豆區長林振祿說，公所出動四十多人在會考二天分成三班駐守應變中心、騎乘巡查機車和舉牌，巡查機車隊更在麻豆市區趴趴走，機動向進香團宣導。
曾文家商考場設有廿七個試場、一一三三人應考，校長陳藝昕說，學校設有考生服務隊。
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