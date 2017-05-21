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台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉大菜市的興衰

2017-05-21

西市場又稱「大菜市」，設於日治明治時期，是當時南台灣最具規模的現代化市場，除整體構造形式具相當價值外，更是台南人日常生活中最深刻的記憶指標之一；西市場旁香蕉倉庫同為市定古蹟，與西市場一同見證市場數十年歲月中的起落興衰。

整體修復工程總經費1億8000萬元，工期2年，預計108年5月完工。修復範圍包括「西市場本館北翼、中央、東翼棟」、「香蕉倉庫」及「外廓賣店」等共3區5棟，採「分區施工開放」方式。第一階段為「本館北翼棟」與「本館中央棟」，第二階段則為「本館東翼棟」、「香蕉倉庫」及「外廓賣店」。（記者洪瑞琴）

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