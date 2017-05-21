〈南部〉與攤商達成共識 西市場修復動工
2017-05-21
通道維持一．五米寬
〔記者洪瑞琴／台南報導〕市定古蹟西市場、香蕉倉庫，市府歷經十多年努力，終獲中央挹注近億元修復經費，但是卡在相鄰西門商場住戶店家是否搬遷退縮，經市府與地方溝通，終於達成「攤商就近安置」、「通道維持現狀」、「分區施工開放」三項共識，昨舉行動工儀式，可望兩年後掀開「鐵皮屋頂」，再立文化古都新地標。
緊鄰商場施工難度高
西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程，有別一般古蹟修復案，除了施工經費與修復範圍龐大外，因區域環境屬性特殊、往來遊客車輛眾多、古蹟緊鄰西門商場與西門市場，施工腹地與作業動線都面臨高度限制及挑戰。
由於古蹟主體緊鄰西門商場，通道狹窄影響工程進出，而西門商場老店家及攤商又努力保留生活空間權益，中央同意補助近億元修復經費，但也要求市府去年就要完成協商，否則將收回經費，延緩近半年，市府終於與地方達成協商，通道仍維持一．五米寬，住戶配合淨空，對攤商與店家衝擊降到最低。
市長賴清德表示，西市場修復工程是南市具指標性建設，是勢在必行的，動土典禮是歷史的一刻，也代表市政再往前邁進一步，目前中西區問題都一一解決，重大建設也陸續進行，包括合作大樓及中國城皆已動工拆除，運河觀光船也要行駛了，再加上即將執行的海安路景觀改造等，他相信未來中西區的發展一定會愈來愈好。
文化局表示，未來空間活化運用，尚待妥善研議規劃，原則上已不適合做生鮮魚肉販賣，未來將銜接府城軸帶、林百貨、孔廟文化園區與台南市美術館，除完整中正路的文化歷史軸線，也形成兼具都市觀光、人文藝術、文資保存的複層中心。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
齲齒率攀升 屏學童潔牙比賽
屏東縣國小一年級學童一○二年至一○四年，齲齒率從百分之四十七逐年上升到百分之六十，昨天教育處與屏東牙醫師公會聯手舉辦潔牙比賽，希望從落實潔牙…
網友回應
熱門新聞
- 吳敦義回覆習近平賀電 只提九二共識 未接一中各表
- 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
- 【小缪思】白色說
- 年度MVP 詹皇沒入圍
- 〈徵文大拼盤〉孩子愛頂嘴 大人先息怒
- 險遭同袍性侵 怕影響升遷 女中士隱忍不報
- 7095小朋友報名客語認證
- 呂大明／登山頌
- 當選國民黨主席 吳敦義：2020盡早準備
- 動保黑衣男為流浪動物 淪為「人肉沙包」遭痛毆
- 立委淚眼看WHA：有一天我們會以台灣為名坐在這裡
- 軟銀願景基金將啟動 規模近千億美元
- 台塑化汽油 本週漲5角
- 許家勤好投穩江山 東縣、竹縣今爭冠
- 找少年冒充她爸 少女騙倒醫生墮胎
- 亞洲U23錦標賽》台灣女排強心臟 粉碎日一局未失神話
- 「大王」又破紀錄 胡金龍樂被超越
- 蔡旻佑小提琴伴奏 圓母歌手夢
- 太妍開高衩飆美嗓 熱情獻吻誇台粉
- 一帶一路免驚 新南向不輸中國
- 法國飯店前秒搶劫 台灣領隊痛失2萬歐元
- 大福彩頭獎摃龜
- 【人生小景】老朋友
- 【愛讀書】 《夢卷》
- 花壇槍擊案 嫌犯48小時後就擒
- 是接吻高手嗎 孔劉說完答案大笑
- 信開唱愛女伴奏 台下喊岳父秒回「X夭」
- 艾多根赴中交朋友 華郵：美國不是土耳其唯一夥伴
- 亞洲青少年田徑錦標賽》盧浩華、林庭瑋 跨欄包辦男女雙金
- 自由廣場》放下政治才是大學
- 自由廣場》從歐洲接軌台灣
- 自由廣場》阿扁的算計會不會失算？
- 自由廣場》狼師不是郎
- 雙士獨霸？ NBA主席：這不是問題
- 自由廣場》白色巨塔崩壞？
- 家暴夫殺妻 判賠她兒女326萬
- 2高中女師育嬰留停6、7年 校長也不認識
- 〈徵文啟事〉教養不同調時
- 許哲珮結婚6年 終於好孕到
- 田中大好大壞 紐媒懷疑瞞傷
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉與攤商達成共識 西市場修復動工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分