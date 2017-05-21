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〈南部〉與攤商達成共識 西市場修復動工

2017-05-21

通道維持一．五米寬

〔記者洪瑞琴／台南報導〕市定古蹟西市場、香蕉倉庫，市府歷經十多年努力，終獲中央挹注近億元修復經費，但是卡在相鄰西門商場住戶店家是否搬遷退縮，經市府與地方溝通，終於達成「攤商就近安置」、「通道維持現狀」、「分區施工開放」三項共識，昨舉行動工儀式，可望兩年後掀開「鐵皮屋頂」，再立文化古都新地標。

緊鄰商場施工難度高

西市場暨原台南州青果同業組合香蕉倉庫修復工程，有別一般古蹟修復案，除了施工經費與修復範圍龐大外，因區域環境屬性特殊、往來遊客車輛眾多、古蹟緊鄰西門商場與西門市場，施工腹地與作業動線都面臨高度限制及挑戰。

由於古蹟主體緊鄰西門商場，通道狹窄影響工程進出，而西門商場老店家及攤商又努力保留生活空間權益，中央同意補助近億元修復經費，但也要求市府去年就要完成協商，否則將收回經費，延緩近半年，市府終於與地方達成協商，通道仍維持一．五米寬，住戶配合淨空，對攤商與店家衝擊降到最低。

市長賴清德表示，西市場修復工程是南市具指標性建設，是勢在必行的，動土典禮是歷史的一刻，也代表市政再往前邁進一步，目前中西區問題都一一解決，重大建設也陸續進行，包括合作大樓及中國城皆已動工拆除，運河觀光船也要行駛了，再加上即將執行的海安路景觀改造等，他相信未來中西區的發展一定會愈來愈好。

文化局表示，未來空間活化運用，尚待妥善研議規劃，原則上已不適合做生鮮魚肉販賣，未來將銜接府城軸帶、林百貨、孔廟文化園區與台南市美術館，除完整中正路的文化歷史軸線，也形成兼具都市觀光、人文藝術、文資保存的複層中心。

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  • 西市場古蹟主體（右）與西門商場店家住戶通道，仍維持一‧五米寬，挑戰施工難度。 （記者洪瑞琴攝）

    西市場古蹟主體（右）與西門商場店家住戶通道，仍維持一‧五米寬，挑戰施工難度。 （記者洪瑞琴攝）

  • 未來西市場古蹟修復後的空間活化使用，尚待文化局與各界集思廣益，妥善規劃。（記者洪瑞琴攝）

    未來西市場古蹟修復後的空間活化使用，尚待文化局與各界集思廣益，妥善規劃。（記者洪瑞琴攝）

  • 西市場古蹟修復後，可望成為台南文化資產守護新地標。（記者洪瑞琴攝）

    西市場古蹟修復後，可望成為台南文化資產守護新地標。（記者洪瑞琴攝）

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