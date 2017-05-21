〈南部〉國中會考近千人次缺考 37件違規

2017-05-21

〔記者洪定宏／高雄報導〕國中教育會考昨天登場，高雄約有兩萬七千名考生，首日四節課共約一千人次缺考，部分學生考完國文科後，直接放棄寫作測驗；另有三十七件因提早翻閱試卷、逾時作答、攜帶電子產品入場或手機鈴響等被記違規。一名學生在社會及數學答案卷寫上姓名，若被認定無誤，兩科將以零分計算。

高雄試務中心表示，一名考生前晚因氣胸緊急住院，經醫師評估可以應試，試務中心啟動應變機制，昨早派兩名監試人員到醫院，在單人病房監考。

高雄試務中心指出，學生可能因病痛或受傷而影響考試，因此設定標準作業程序，若傷病穩定，就在學校考場應試。

若傷病不佳必須住院，但經醫師評估可以考試，院方也願提供單人病房，考生就能應試。

因此，試務中心昨早接獲學生住院通報後，立刻啟動應變機制，指派監試人員帶著已彌封的社會科試卷前往，考完後，再由專人將數學試卷帶到醫院，然後將社會科試卷帶回試務中心，以此類推。