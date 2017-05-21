〈南部〉《觀察筆記》合作或對抗

2017-05-21

蔡總統就職週年，有國民黨主席選舉，有中國硬姿態。

無止盡的打壓，逐漸凝聚出憤怒的反中氣候，蔡英文和平的呼籲再度被峻拒，中國仍寄望國民黨再起嗎？

回頭看誰會領導國民黨時，社會氛圍竟是淡淡的，彷彿哪人當選都一樣的，路線一樣，抗爭一樣，一樣在野。

這就是驚悚的政治。一個尚未上任的黨主席，卻已然調子為人所參透。是太熟悉這個政黨，還是了解運作方式？更或者是模式既定無法跳脫？

對抗，阻擋，逢案必反，是在野黨的國會黑路？是堵臭執政黨拉低支持度的不二法門？台灣的民主制度下，反對黨忠不忠誠已經不是角色的考慮了，事事反對，群起反對，中央的國會到地方議會一路反。

朝野的情勢嚴峻到勝似兩岸，歷史上有諸多「物必自腐而後蟲生」之古訓，也有兵臨國境而內部兀自朋黨相爭的鏡子，結局是一大票文武高官列隊引頸就戮。

朝野冤冤相報難道無了時？誰可開拓競爭又合作的視野？樹立風範，國民黨主席選舉之際深深思量！（資深記者黃明裕）