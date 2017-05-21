〈南部〉南台灣首個護理工會 成立
2017-05-21
〔記者黃旭磊／高雄報導〕南台灣第一個護理產業工會於五二○當天成立。
數百護理師線上報名
台灣護師醫療產業工會昨於輔英科大成立，上百名護理從業人員到場，喊出「五二○，我愛護師我愛你」等口號，工會籌備人員一個月前訴求團結捍衛護理權益、翻轉護理勞動惡化及攜手守護專業尊嚴，收到數百名護理師線上報名參加，並到場聲援。
召集人陳玉鳳說，全台領照護理師有二十七萬兩百二十六人，實際投入工作僅有十五萬七千九百四十人，不及六成，護理人力缺口增大，照護品質卻逐漸崩壞，尤其過去資源重北輕南，薪資北高南低，需要成立工會維護南部護理師權益。
盼促進勞資對話
工會表示，成立首件任務就是促進勞資對話，爭取線上護理人員權益，特別是照顧病人合理人力比（護病比）。
成員透露，許多護理師另一半主動擔任志工，而縉展法律事務所所長蔡坤展律師自願擔任義務律師，提供法律諮詢與協助，也有軍人弟兄不辭勞苦幫忙女友，更有不少民眾及企業人士打氣。
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