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〈南部〉520結婚450對 比去年多1成2

2017-05-21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕昨天是二○一七年五月二十日，諧音「愛你一起我愛你」，市府民政局因應週末提前預約登記，還能同時在戶所報稅加持下，今年新人五二○登記結婚達四百五十對，比去年多了一成二，連香港妹潘詠恩昨也登記結婚遠嫁高雄郎，笑稱最愛台灣的人情味濃厚。

香港妹也嫁來高雄

每年五月二十日是結婚熱潮，今年諧音「愛你一起我愛你」，又適逢週末假期，民政局提早三天開放新人預約登記結婚，贈送限量版「紅花綠葉幸福杯」，杯上拓有「高興有老公、雄愛是老婆」彩色字樣，祝福新人相愛乾杯、幸福滿溢。

加碼好禮 送金鏟子

值得一提的是，三民二戶所加碼限量好禮，包括廟宇加持的金鏟子、「一錠幸福」愛情琉璃元寶等；鳳一戶所與鳳山國稅局跨業駐點，新人到戶所登記結婚，也能同時報稅，一次搞定兩件事，新人直呼「很方便」！

香港妹潘詠恩昨與丈夫江昱昇到鳳一戶所登記結婚，她表示，與丈夫在日本留學認識，兩人遠距離戀愛近五年，透過LINE、視訊維繫感情，今年決定共結連理，還搞笑上演求婚戲碼，江昱昇以戶所製作的戒指獻給潘詠恩，喊出「我愛妳」，主任歐敏信祝福婚姻美滿。

潘詠恩說，婚後會生活在高雄，捷運、輕軌交通便利，城市發展媲美香港，生活機能良好，最重要的是台灣人很熱情，讓她不擔心未來生活，已入境隨俗學會台語「你好、吃飽沒？」她想學好流利的台語，能與更多人溝通，成為道地的台灣人。

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  • 新人江昱昇（右）昨以戶所製作的戒指，開心向香港妹潘詠恩求婚。 （記者陳文嬋攝）

    新人江昱昇（右）昨以戶所製作的戒指，開心向香港妹潘詠恩求婚。 （記者陳文嬋攝）

  • 鳳山區長劉勝元（右一）與鳳一戶所主任歐敏信（左一）祝福新人婚姻美滿。 （記者陳文嬋攝）

    鳳山區長劉勝元（右一）與鳳一戶所主任歐敏信（左一）祝福新人婚姻美滿。 （記者陳文嬋攝）

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