〈南部〉520結婚450對 比去年多1成2
2017-05-21
〔記者陳文嬋／高雄報導〕昨天是二○一七年五月二十日，諧音「愛你一起我愛你」，市府民政局因應週末提前預約登記，還能同時在戶所報稅加持下，今年新人五二○登記結婚達四百五十對，比去年多了一成二，連香港妹潘詠恩昨也登記結婚遠嫁高雄郎，笑稱最愛台灣的人情味濃厚。
香港妹也嫁來高雄
每年五月二十日是結婚熱潮，今年諧音「愛你一起我愛你」，又適逢週末假期，民政局提早三天開放新人預約登記結婚，贈送限量版「紅花綠葉幸福杯」，杯上拓有「高興有老公、雄愛是老婆」彩色字樣，祝福新人相愛乾杯、幸福滿溢。
加碼好禮 送金鏟子
值得一提的是，三民二戶所加碼限量好禮，包括廟宇加持的金鏟子、「一錠幸福」愛情琉璃元寶等；鳳一戶所與鳳山國稅局跨業駐點，新人到戶所登記結婚，也能同時報稅，一次搞定兩件事，新人直呼「很方便」！
香港妹潘詠恩昨與丈夫江昱昇到鳳一戶所登記結婚，她表示，與丈夫在日本留學認識，兩人遠距離戀愛近五年，透過LINE、視訊維繫感情，今年決定共結連理，還搞笑上演求婚戲碼，江昱昇以戶所製作的戒指獻給潘詠恩，喊出「我愛妳」，主任歐敏信祝福婚姻美滿。
潘詠恩說，婚後會生活在高雄，捷運、輕軌交通便利，城市發展媲美香港，生活機能良好，最重要的是台灣人很熱情，讓她不擔心未來生活，已入境隨俗學會台語「你好、吃飽沒？」她想學好流利的台語，能與更多人溝通，成為道地的台灣人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
南門護理之家災後 心理重建啟動
縣府人員進駐提供諮商服務屏東恆春南門護理之家前天火警造成四死五十五傷，昨天長輩陸續回到護理之家安置，屏縣府由消防、社會、衛生、長照中心人員進…
網友回應
熱門新聞
- 吳敦義回覆習近平賀電 只提九二共識 未接一中各表
- 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
- 二軍首轟隔天…申皓瑋一軍敲首安！
- 兒教召 荒唐父開毒趴歡送
- 阿基米德發明展 台灣摘43金排名第2
- 桃猿「寶島時代趴」比莉、舞棍阿伯尬舞
- 摔殘女嬰 惡保母傳復業
- 美中加速談判 美牛7月重返中國
- 南門護理之家火警案 現場易燃液體痕跡送驗
- 動保黑衣男為流浪動物 淪為「人肉沙包」遭痛毆
- 立委淚眼看WHA：有一天我們會以台灣為名坐在這裡
- 暖化影響永凍土 北極「末日種子庫」進水
- 《Kingsmill錦標賽》龔怡萍抓老鷹 升上第3
- 吳敦義當選國民黨主席 民進黨盼共推改革
- 田中大好大壞 紐媒懷疑瞞傷
- 中醫認紫舌瘀血 宜消散活血 促進循環
- 防狼師 外籍教師也須申請良民證
- 〈生活停看聽〉愛上寫字 樂趣無窮
- 米嚕咕的占星頻道：2017.5/21～5/27
- 新南向首航印尼 充滿爆發力
- 營救李明哲 白宮官員承諾全力協助
- 數學生活化 三格漫畫變考題
- 陳育軒「觸」怒周董 本週等到先發
- 信開唱愛女伴奏 台下喊岳父秒回「X夭」
- 法國飯店前秒搶劫 台灣領隊痛失2萬歐元
- 11友邦挺台 要WHA開門
- 2高中女師育嬰留停6、7年 校長也不認識
- 豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈
- 反年改團體讚扁 要蔡英文下台
- 《媽媽咪呀！》拍續集 梅姨率2王再飆金嗓
- 【單身女子公寓】娘男的迷宮
- 承認敗選 洪秀柱籲全黨團結 郝龍斌提三期盼
- 吳敦義當選黨主席 國民黨團：不再孤軍奮戰
- 【朵朵小語】應該不應該
- 當選國民黨主席 吳敦義：2020盡早準備
- 上士性侵女下士 月經來還得意「闖紅燈」
- 手機響、撕試題本…會考首日308件違規
- 會考國文、作文首見圖表題 好鮮
- 《中京電視普利司通女子公開賽》 今爭冠 盧曉晴拚逆轉勝
- 〈失格戀人〉被情緒勒索的 暴力愛情
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉520結婚450對 比去年多1成2
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分