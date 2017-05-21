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〈南部〉台東首家 部落文創店面開張

2017-05-21

〔記者張存薇／台東報導〕邁向自力更生之路！台東縣東海岸原住民社區合作社品牌商店昨喜慶開幕，這是勞動部輔導支持、在台東成立的第一個部落文創實體店面，合作社理事長宋博芳表示，希望成為部落產業火車頭，與更多部落、社區一起打拚。

商品除傳統手作還有美容產品

東海岸原住民社區合作社以台東市富豐社區石山部落為發展基地，水保局台東分局、勞動部台東就業中心協助輔導，以發展自然素材文創商品開始，包括月桃編織帽、稻草注連繩等，不但打通外銷日本通路，產品越來越多元，目前社區裡有廿多位婆婆媽媽加入月桃帽編織、注連繩製作，也發展月桃種子萃取製成的面膜等美容產品。

宋博芳指出，部落發展邁入第九年，目前除石山部落產品，也有三位工藝師編織、木雕及皮雕作品展售，每週一早上九時開放到下午六時，七、八月暑假期間週六、日也會提供服務。

台東就業中心主任吳玉敏表示，石山部落計畫發展「編織村」，希望能為在地創造更多就業機會，也歡迎有意願加入明年度多元就業開發方案、培力計畫的社區、團體提出申請，洽詢電話：（089）357126。

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