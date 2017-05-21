〈南部〉原民抗癌嬤 樂觀顧三孫

2017-05-21

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣六十歲排灣族婦人洪玉粉曾罹子宮內膜癌，未料戰勝癌症後，兒子因病過世，媳婦離家，留下三名年幼孫子女，洪玉粉扛起照顧之責，雖辛苦度日，卻樂觀面對，洪玉粉說，或許老天爺留她這條命就是讓她可以照顧孫子女長大，會盡心把這包袱揹好，繼續走下去。

五月是溫馨的月份，台灣世界展望會東區辦事處昨天表揚二十四位模範家長，來自大武鄉大鳥村的洪玉粉、卑南鄉的李聰菊都在表揚之列。

展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，弱勢家庭面對經濟、就業或子女教養上的困境時，比一般家庭更需要韌性與社會資源協助，在展望會協助過程中，發現許多家庭未被外在環境擊倒，主因於家庭主要照顧者有強韌的自立意願，及家人團結互助，特地選在母親節與國際家庭日的月份，表揚「展望家庭」，給主要照顧者信心與鼓勵。

洪玉粉昨天帶著三名孫子女從大武鄉到台東市，出席表揚典禮，洪玉粉表示，六年前因身體不適就醫，進一步檢查發現罹癌，一年的台北、台東往返治療，病情終於獲得控制，兒子卻生病過世，媳婦未扛起照顧子女重擔，離家失聯。

洪玉粉說，老天讓我及早發現罹癌，及時治療，或許就是要我照顧孫子女吧！雖然身體不適，無法外出工作，靠著自己的老人年金，孫子女的低收入補助，及展望會等社福機構的經濟支援，「省點花，日子勉強撐得過去。」慶幸都還在念小學的孫子女很貼心，幫忙分攤家務，回家主動寫功課，讓祖孫四人過得安穩開心。

緬甸籍的單親媽媽李菊聰患有暈眩症，克服太過勞累就發病的難題，經營麵攤養活兩名女兒，並以身教照顧及教育女兒，貼心懂事的女兒屢在閱讀及繪畫上獲得佳績，獲台東縣慈孝家庭楷模獎。