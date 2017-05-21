〈南部〉台東戶政所520 10對新人登記

2017-05-21

愛心氣球布置 提供手牌拍照

〔記者張存薇／台東報導〕五二○就是「我愛你」！台東戶政事務所昨天提供假日預約結婚登記，再加上試辦週六上午服務，共有十對新人在滿是愛心氣球的戶政所完成登記，誓言一生一世相伴。

台東戶政所昨天一大早就顯得喜氣洋洋，第一對預約登記的是莊竣評、劉芷芬，兩人上午八時四十分準時到場，搶得頭香，兩人原本是台東高商同班同學，不過劉芷芬笑說「兩人不熟」，大學四年也沒聯絡，約四年前在臉書上重拾友誼後，慢慢聊得來、也相約出遊，「低調」萌發愛情，莊竣評說，原本以為西部的戶政所才會在特殊日子這麼「費工」的辦結婚登記，看到台東戶政所這麼用心布置，覺得很感動。

上午九時則有兩對預約，在台電服務的陳佳育、馬偕醫院社工師的梁容瑋在爸爸媽媽陪同下喜氣登記，李鳳儀、林佑安則甜蜜蜜一起登記，兩對新人都是在網路預約，發現可以在五二○這個有特別意義的日子現場登記，覺得很難得。

幾乎同時到場的徐振傑、鄭皜瑜則是有點「搞迷糊」，兩人原本前天就到戶政所辦登記，但證件沒帶齊，昨天又跑一趟，順利完成手續，相當開心。

台東戶政所主任張建成分別贈送每對新人巧克力、玫瑰花、雙喜字，祝福新人長長久久、甜甜蜜蜜，昨天共有六對新人預約登記，另有四對直接到場，台東戶政所還準備了「Merry Me？」、「YES！」的心形手牌供新人拍照，讓每對新人都留下浪漫的回憶。