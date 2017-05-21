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〈南部〉齲齒率攀升 屏學童潔牙比賽

2017-05-21

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣國小一年級學童一○二年至一○四年，齲齒率從百分之四十七逐年上升到百分之六十，昨天教育處與屏東牙醫師公會聯手舉辦潔牙比賽，希望從落實潔牙開始，逆轉齲齒率。

「屏東地區國小學童潔牙比賽」共有十八支隊伍、一百八十名學童競逐全國總決賽代表權，現場參加比賽的學童除了要先進行口腔知識測驗，還需在吃東西後，使用牙線及牙刷清潔牙齒，過程中由牙醫師檢核操作方式是否符合標準，並檢視牙菌斑殘留情形。

參賽學童透露，平常因為要趕著上課，沒有像比賽刷得那麼仔細，參加比賽有點緊張，刷得特別認真。

屏東縣牙醫師公會理事長劉振聲表示，「預防勝於治療」是眾所皆知的觀念，但在口腔預防方面，卻被人們淡忘，希望透過競賽活動與校內教學雙管齊下，教授小朋友正確的潔牙步驟，讓學童養成良好的口腔衛生習慣，降低齲齒率。

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  • 屏東縣教育處與屏東牙醫師公會昨在仁愛國小舉辦「屏東地區國小學童潔牙比賽」，共有18支隊伍、180名學童競逐全國總決賽代表權。（記者邱芷柔攝）

    屏東縣教育處與屏東牙醫師公會昨在仁愛國小舉辦「屏東地區國小學童潔牙比賽」，共有18支隊伍、180名學童競逐全國總決賽代表權。（記者邱芷柔攝）

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