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〈南部〉南門護理之家災後 心理重建啟動

2017-05-21

縣府人員進駐提供諮商服務

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春南門護理之家前天火警造成四死五十五傷，昨天長輩陸續回到護理之家安置，屏縣府由消防、社會、衛生、長照中心人員進駐，並啟動心理災害重建，提供心理諮商服務，協助長輩安置及平復心情。

南門護理之家事發時有一百五十名住民，除四人死亡外，其餘經搶救分別送醫，還有十人在恆春旅遊醫院住院觀察、恆春基督教醫院十五人、南門醫院二十一人，五人轉永安老人養護中心安置，有四人轉往外縣市就醫，兩人由家屬帶回。

經屏縣府安全確認及場地整理，南門護理之家八十九位長輩狀況穩定，不需住院治療，南門護理之家一樓先安置四十一人，其餘四十八人安置在隔壁的日照中心。

南門護理之家在火警後收到滿滿的友情相挺，不少友人私下相約到護理之家協助打掃清理，工作人員寧可不休息也要盡快恢復原本樣貌，看得出負責人黃明典在地方上的好人緣及熱心公益。

一、三樓安檢無虞 住民回院

屏縣府表示，南門護理之家發生火警的二樓已經封鎖，但一樓及三樓經由消防局仔細安檢無虞，電力水力等維生系統供應正常，昨天起已陸續將四十八位住民從日照中心移往南門護理之家三樓安置。

縣府聯合服務站設在南門護理之家一樓，現場已張貼住民安置狀況表，相關訊息並隨時公佈在縣府長照中心網站，方便家屬查詢，或可洽詢專線：08-7662900，由專人協助服務。

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  • 南門護理之家二樓仍封閉。（記者蔡宗憲攝）

    南門護理之家二樓仍封閉。（記者蔡宗憲攝）

  • 南門護理之家一、三樓恢復運作。（記者蔡宗憲攝）

    南門護理之家一、三樓恢復運作。（記者蔡宗憲攝）

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南門護理之家災後 心理重建啟動

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