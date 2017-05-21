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〈台北都會〉柯拆公園圍籬 2處「動不了」

2017-05-21

〔記者黃建豪／台北報導〕公園是全民共享的開放休憩空間，但台北市仍有三座公園設有圍籬，讓民眾產生距離感，為此，台北市長柯文哲下令拆除不具效益的公園圍籬，但二二八和平公園與逸仙公園因維安理由無法拆除，僅花博公園的圓山公園、美術公園、新生公園三處園區，圍籬在五月中動工拆除，現已進入收尾階段。

維安需求 228與逸仙公園不能拆

二二八和平公園偏公園路側，因鄰近台大醫院捷運站，為方便民眾走動，因此並沒有圍籬，但靠近總統府的懷寧街側，圍籬高聳、頂頭帶刺，相當具有壓迫感。公園處圓山所主任林賢達指出，為研議圍籬能否拆除，曾與警政署保安警察第一總隊到現場會勘，最後認為二二八公園圍籬對總統府而言有維安需求，仍有管制必要，因此保一要求不能拆除。

而逸仙公園位於中山北路與市民大道口，鄰近台北車站，但公園中心有國父孫中山曾下榻的歷史建物「梅敷屋」，屋頂覆蓋黑瓦，而屋中木質方桌和坐墊，亦刻意保存國父當年使用時原狀，目前由公園處管理。雖圍籬造型美觀，但下午四點半後不對外開放，因位於重要交通節點旁，周邊人流眾多，公園處亦以便於管理為由，認為不可拆。

柯文哲雖要求將不必要的公園圍籬拆掉，但公園處普查後發現，台北市公園多達五八八處，三座設有圍籬的公園中，僅花博公園能拆。

林賢達表示，花博公園各園區圍籬，是因當初花博舉辦期間有收門票，為防有心人士亂闖才設置，現在要拆沒問題，五月中機具進場後，已經差不多拆完，其餘公園頂多是一些扶手、欄杆，為了高低落差或墜湖的安全考量才留著，並不算圍籬。

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  • 二二八和平公園圍牆聳立，會讓路過民眾產生壓迫與距離感。（記者黃建豪攝）

    二二八和平公園圍牆聳立，會讓路過民眾產生壓迫與距離感。（記者黃建豪攝）

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