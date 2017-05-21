〈台北都會〉護樹團體「隨行抗議」 突襲柯文哲

2017-05-21

〔記者沈佩瑤／台北報導〕因不滿大巨蛋爭議懸而未決，加上興建廠商遠雄近日動工移樹，松菸護樹團體繼日前趁著市長柯文哲到國父紀念館參加活動時舉牌抗議，昨早再度「突襲」柯到場的保育活動，結果遭警方壓制架離現場。事實上，柯文哲並非第一個被隨行抗議的台北市長，歷任市長扁、馬、郝都有抗議團體，如影隨形。

不滿市府同意遠雄移植33棵樹木

護樹團體不滿大巨蛋公安未改善完成，北市府卻同意遠雄先移植忠孝東路、光復南路側共卅三棵樹木。昨柯出席在信義公民會館的生態保育活動時，松菸護樹團體政策組長游藝等三人突然闖進抗議，其中一位抗議民眾還衝上舞台，距離柯文哲只有幾步之遙，在大批優勢警力壓制下，場面一度混亂，所幸沒有任何人員受傷。

柯：人家都照規矩 你也沒他辦法

柯致詞時意有所指說，氣候變遷常有劇烈的強降雨，政治也有不可預測的暴風雨。他強調，移樹有標準作業程序（SOP），市府也會緊盯，既然訂法令規則，他（遠雄）也遵守SOP，市府卻不給動工，這樣滿為難的，總得照規則走。柯直言自己也不喜歡蓋大巨蛋，但不蓋總要找到法律上的理由，正在等遠雄送件，進行環評和都審，可是「如果人家都照規矩，你也沒他辦法。」

對於護樹團體如影隨形，柯指大巨蛋的確是問題，搞成這樣，也不知道怎麼處理。事實上，柯文哲並非第一個因市政議題遭貼身抗議的台北市長。陳水扁時期因廢公娼議題，引發公娼一連串陳情抗議，持續了十二年之久，直到陳水扁就任總統仍未停歇。

時任市長的陳水扁雖挾逾八成民意支持，拍板定案廢公娼政策，但卻未能反映在選票上，沒有連任成功。面對護樹團體積極「追柯」，柯市府如何應對，恐將左右明年大選。

而郝市府則因永春和文林苑兩起強拆都市更新案，都更處挨批淪郝龍斌私人圖章，強拆文林苑更掀起反都更運動高潮，直到郝龍斌卸任前，反都更團體經常如影隨形抗議。此外，馬英九擔任台北市長任內，因北市府沒收「抗議天王」柯賜海的牛，讓柯賜海十分不滿，常在各大場合抗議大喊「馬英九還我牛」，馬英九到哪，柯賜海就到哪舉牌抗議，這句話還一度成為網路流行語。