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〈台北都會〉520登記結婚 新北856對 基隆74對

2017-05-21

〔記者何玉華、盧賢秀／綜合報導〕昨天五月廿日因諧音「五二○我愛你」，成為近年來受新人喜愛的結婚登記日，適逢週六，新北戶政事務所開放到中午十二點，統計結果有八百五十六對新人結婚登記生效，其中有二百九十二對是提前登記並指定昨（五二○）為生效日，較去年六十八對大幅成長。

基隆市昨天也有四十六對新人完成登記，廿八對提前登記指定昨天為生效日，共有七十四對新人在浪漫的日子完成終身大事。

前奧運射擊國手林怡君與教練蔡志成，也在事前登記，指定昨天為結婚登記日，林怡君說，兩年前就準備結婚，但因去年要全力準備里約奧運，延到今年，選「五二○」作為結婚登記日，特別浪漫又好記；事先辦理登記的兩人，昨天進行宴客。

民政局戶政科長顏耀明表示，新北市近五年每日平均結婚對數為七十五對，「五二○」是最受歡迎的登記日，年年高居第一名，二○一三、二○一四年的「五二○」因帶有「愛你一生，我愛你」、「愛你一世，我愛你」的諧音，登記更高達一千多對。

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  • 前奧運射擊國手林怡君與教練蔡志成共結連理，預先登記再指定520為結婚生效日。（記者何玉華攝）

    前奧運射擊國手林怡君與教練蔡志成共結連理，預先登記再指定520為結婚生效日。（記者何玉華攝）

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