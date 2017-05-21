〈台北都會〉義工團助修屋 師生行善重逢

2017-05-21

〔記者林欣漢／基隆報導〕花蓮縣鑄強國小教師李志強，有感於身教重於言教，加入社團法人台灣心義工團，全台走透透助弱勢修屋，巧的是，義工團常務理事盧立偉，曾經是他的學生，兩人因為行善重逢，再續師生情誼。

基隆市中山區劉姓母女住在中華路山坡上一處破屋，外人不知還以為是廢墟，內部凌亂霉味重，市議員楊石城上月發現後，協助募集善款及民生物資，並媒合到台灣心義工團協助修繕環境。

八十名志工昨天到場修屋，他們各有鐵工、木工、水電等專業，手腳快又有默契，預計端午節前完工，市議員張耿輝敬佩義工團善行，送西瓜給他們解渴，天顯宮也安排志工住宿一晚。

今年五十歲的李志強，三年前在網路上看到義工團活動，加入志工行列，已協助卅多個案家修繕房屋，他說，平時上課常講身教重於言教、愛與關懷，實際來身體力行，盡棉薄之力助人，自己也學到很多，很有成就感，預計今年退休後，參加職訓學習水電技能，讓義工團助人的力量更大。

巧合的是，李志強在台東萬安國小任教時，目前擔任義工團常務理事的盧立偉，當時就讀五年級，師生因為行善再相聚，兩人笑說，有緣作伙是緣分，作伙做愛心，更有意義。