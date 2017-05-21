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〈台北都會〉慶端午送暖 板橋500人齊包粽

2017-05-21

〔記者何玉華／新北報導〕板橋區公所昨天舉辦新北慶端午枋橋包粽做愛心活動，市長朱立倫及地方民代都到場參與，約五百多人齊聚包粽子，場面壯觀，除了自家吃，還分送給板橋區的弱勢家庭，一起歡度端午節。

包粽活動在街內五里市民活動中心，除了各級民代出席，還有阿公阿嬤、年輕夫妻，小朋友也來學「綁肉粽」的技巧，現場相當熱鬧。

朱立倫說，他從小跟著阿嬤、媽媽「綁肉粽」，只要注意餡及米不要放太多，繩子綁緊，包出扎實飽滿的粽子一點都不難，他連包兩顆粽子，還邊跟一旁的阿公阿嬤話家常；他說，每人預計包十顆，五顆留給家人及自己吃，五顆「愛心粽」則是為弱勢家庭準備，是很有意義的活動。

板橋區長林敬榜表示，公所已經連續五年舉辦「愛心粽」慈善公益，今年以「里」為單位，希望讓公益精神深入鄰里，透過手工現包的粽子，傳送端午的美味和人情味；今年在里長的熱情響應下，參與人數較去年成長一倍；包好的「愛心粽」，隨即於下午由區公所人員發放給區內低收入戶家庭，也提供街友與獨居老人享用。

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  • 板橋區公所昨天舉辦新北慶端午枋橋包粽做愛心活動，約500多人參與，場面壯觀。（記者何玉華攝）

    板橋區公所昨天舉辦新北慶端午枋橋包粽做愛心活動，約500多人參與，場面壯觀。（記者何玉華攝）

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