〈北部〉童玩節工讀生 今年增加103人

2017-05-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕二○一七宜蘭國際童玩藝術節將在七月一日登場，昨舉辦工讀生甄試，有四百九十三人報名，由於今年園區開放時間延長到晚間八點半，文化局長李志勇表示，因應一例一休人力需求，今年工讀生將改為兩班制，預計錄取三百八十六人，比去年增加一○三人。

一例一休影響 且開放時間延長

宜蘭國際童玩藝術節將於七月一日至八月十三日舉行，昨今兩天，在宜蘭縣復興國中舉行短期工作人員甄試，預計錄取三百八十六人，比去年增加一○三人，將招募園區服務人員、園區場管人員、媒宣工作人員、演出組工作人員、宿舍服務人員、外語隨隊工作人員等六組。

考生需通過筆試、體能測驗及應變能力三關，且全程參與培訓才能正式被錄取，工讀生月薪是兩萬一千一百二十四元，工讀四十四天可獲得約三萬餘元的薪資，錄取名單六月九日公布，在體能測驗上，考生需以兩人三腳為一組，完成今年童玩節主題「穿越時空歷險記」立體拼圖，男生需在一百五十秒內完成，女生則是一百八十秒內。

李志勇說，由於一例一休及今年童玩節將延長園區開放時間至八點半， 除招募更多人力，工讀生也將分為兩班制，以符合勞基法規定。