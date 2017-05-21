〈北部〉宜縣14校接力舞展 6.4登場

2017-05-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕​「蘭勁舞力—宜蘭縣十四校聯合舞展」由縣內十四所大學、高中及專校共同主辦，將於六月四日在中興文創園區八號棚架舉行，以「喚」為主題，希望喚起縣內年輕舞者的活力，演出不需門票，時間為下午五點至晚間八點半，相關訊息可上臉書「蘭勁舞力」查詢。

「蘭勁舞力—蘭縣十四校聯合舞展」今年首度舉辦，當天除各校精彩的接力演出外，現場也有市集餐車提供輕食飲品，十四校包含宜蘭大學、佛光大學、淡江大學、蘭陽技術學院、宜蘭高中、宜蘭高商、蘭陽女中、羅東高工、羅東高商、頭城家商、聖母專校、耕莘專校、慧燈高中以及南澳高中，活動當天也邀請PHD、ENDLESS、利澤妞妞、咆嘯小老鼠等宜蘭在地的街舞團一同站台！

「當大家紛紛往都市追夢，我選擇留下來！」十四校聯合舞展總召李曼萍表示，回家鄉工作後，一直希望能延續初衷、凝聚同好對街舞的支持，因此一年前邀集朋友組成「蘭勁舞力」活動企劃團隊，自發性籌辦舞展，活動以「喚」為舞展主題，盼能喚起宜蘭凝聚力與熱情，以及新一代年輕人的力量。

宜蘭縣文化局長李志勇表示，這群學生前陣子透過社群媒體宣傳及一連串快閃活動，讓民眾感受到了宜蘭青年的熱情及創意，期盼活動能持續與中興文創其它活動連結，為老空間注入更多活力，歡迎大家當天到現場為這群充滿熱血的學生加油打氣！