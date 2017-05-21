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〈北部〉花蓮大西瓜出貨 警啟動護瓜勤務

2017-05-21

〔記者花孟璟／花蓮報導〕夏天就是要吃花蓮西瓜！花蓮包括玉里、鳳林等大西瓜產地，五月中旬起陸續開始出瓜，各集貨場忙翻天出貨，三十斤一顆的大西瓜有超過五百元身價，花蓮警方昨起啟動「護瓜」勤務，將加派警力巡邏西瓜田，以免農民整年心血遭宵小偷走。

盤商來掃貨 出貨出到手軟

吃西瓜囉！花蓮鳳林鎮中心埔蔬果運銷合作社經理邱邦融，他栽種的大西瓜因品質絕佳，獲得總統蔡英文青睞，獲選成為就職國宴的果品，擁有「總統瓜」、「國宴瓜」美名，昨天看到警方來幫忙巡邏顧瓜田，高高興興地切西瓜請客，感謝警方辛勞。

邱邦融說，今年因為氣候忽冷忽熱，溫差過大的結果導致西瓜耗損率較高，產量減少約二成，西瓜變小顆，全台都有類似情形，但因花蓮的西瓜生長在花蓮溪沙地上，特別適合西瓜生長，因此瓜吃起來還是又沙又甜，五月中旬西瓜一上市，就有盤商到花蓮掃貨！

他說，目前產地的大盤價一台斤十二元，但市面上的大西瓜已賣到一顆三十斤大西瓜至少五百元，而自產自銷的宅配「總統西瓜」也出貨出到手軟，因價格不錯，也會擔心有宵小偷瓜。

警設巡邏箱 夜間加強盤查

鳳林警察分局長楊峰明說，西瓜產季開始後，昨起規劃為期二星期的護瓜勤務，在鳳林中心埔產地重要出入口共設五處的巡邏箱；此外，包括長橋、西林、南平、鳳林等四個派出所則成立夜間組合勤務，晚間加強可疑人車盤查，務必保護瓜農的心血不受到宵小竊取。

農糧署東區分署統計，花蓮大西瓜產地包括秀姑巒溪、萬里溪、壽豐溪等流域河床地區，栽種品種是「華寶大西瓜」，皮色淡綠、果肉細膩爽口，因環境自然且無工業污染，西瓜的口感特別清脆、且糖度高達十三度至十四度。

目前花蓮各個農會都輔導自有西瓜品牌，從花蓮縣農會「花蓮大西瓜」、玉溪地區農會「玉里大西瓜」、瑞穗鄉農會「秀姑巒溪大西瓜」、鳳榮地區農會「鳳林大西瓜」、壽豐鄉農會「果艷大西瓜」、花蓮縣蔬菜運銷合作社「蜜寶大西瓜」等，每顆西瓜都貼有品牌標章，五、六月也將陸續到台北希望廣場、桃園市農會市集、新北海山捷運站等地辦理行銷及試吃會。

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  • 花蓮大西瓜出貨了！鳳林鎮瓜農邱邦融的「總統西瓜」連夜由大貨車運送出發。（邱邦融提供）

    花蓮大西瓜出貨了！鳳林鎮瓜農邱邦融的「總統西瓜」連夜由大貨車運送出發。（邱邦融提供）

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