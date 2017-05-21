〈北部〉乾淨保麗龍 苗縣環局建議回收

2017-05-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「保麗龍」可不可以回收？有苗栗市民在丟棄保麗龍時，被清潔隊員搞得昏頭轉向，苗栗市長邱炳坤回應，「乾淨的回收、弄髒的不收。」苗縣府環保局表示，若屬容器類保麗龍為環保署公告回收項目，但包裝用緩衝材，則不在回收項目內，但若都乾淨無污損，建議鄉鎮市公所清潔隊回收。

有苗栗市民於日前要把保麗龍丟入清潔隊資源回收車時，被告知「這是垃圾！」讓她納悶，在臉書社團「苗栗大小事」貼文詢問，「保麗龍是否要回收？還是要丟給垃圾車？」引發網友熱烈討論。

大多網友都認為「要回收」，並指「保麗龍是環保署規定回收」；也有網友分享經驗，表示他第一次丟垃圾車，結果垃圾車說那要丟回收，等後面回收車來了，回收車說那髒髒的要丟垃圾車，搞得他昏頭轉向。

網友希望公所說明清楚。邱炳坤見了，在社團回應，「乾淨的回收，例如：冰箱包裝墊襯。弄髒的不收，請丟垃圾車，例如：裝漁貨的」。

環保局廢棄物管理科長沈鳳臺說明，環保署公告的卅三項回收項目中的保麗龍，為免洗餐具、杯或生鮮托盤等容器類，但用於包裝電器商品等緩衝材保麗龍，則不在回收項目內；不過，環保局建議都回收較妥當。對於邱炳坤的回應，他也持理解態度，舉例紙盒餐具若因油漬無法清洗乾淨，也能容許當垃圾處理。

沈鳳臺說，今年一至四月，縣內十八鄉鎮市公所的保麗龍回收量，為四百六十三．七公噸，數量並不算少；因包裝用緩衝材的保麗龍體積較大，建議民眾可事先與公所聯繫載運。