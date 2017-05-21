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〈北部〉鼓勵學母語 成功國小設越語合唱團

2017-05-21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮成功國小八十一名學生，新住民之子就有廿九人，占三成一，當中有廿人的母親來自越南。為了因應十二年國教新課綱即將上路，東南亞語將列入學生必選修科目中，校方成立越南語合唱團，讓孩子們學習母語或第二國語言。

一○七學年度十二年國教新課綱即將上路，東南亞語將列入學生必選修科目中，而成功國小有三成一學子為新住民之子，校長黃俊杰於去年到任後，規劃相關課程，讓學童學習。

黃俊杰說， 學校新住民之子有廿九人，廿人的母親來自越南、七人的母親來自中國、兩人來自印尼，「在學校，越南語是除了華語之外的第二大族群語言」，所以選定越南語為學習語言。歌唱，是快速又快樂的語言學習方式之一，合唱團也因應而生。

黃俊杰說，對母親來自越南的孩子來說，越語的學習多了分熟悉與親切，對於母親來自其他國家或台灣在地的孩子來說，一開始接觸雖生澀陌生，但在每日打掃越語歌謠廣播聲中及母語、合唱老師發音矯正下，如今都已琅琅上口。

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  • 成功國小新住民之子有29人，占全校學生3成1，校方成立越南語合唱團，成為學校特色。（記者彭健禮攝）

    成功國小新住民之子有29人，占全校學生3成1，校方成立越南語合唱團，成為學校特色。（記者彭健禮攝）

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