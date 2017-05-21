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〈北部〉竹市斥資28億 推動新校園運動

2017-05-21

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府昨天舉辦「都市環境景觀發展論壇」，邀請教育、設計、建築三大領域共二十位專家與會，市長林智堅將新竹市定位為「兒童城市」，期許以「新校園運動」與「新竹之森」為主軸，塑造孩童安全舒適且貼近自然的「知識遊樂地」。

林智堅表示，新竹市都市環境景觀論壇自去年度啟動，獲得各界熱烈迴響，今年繼續辦理，邀集高雄市教育局長范巽綠和二○一六設計之都執行長吳漢中等人進行主題式對談。

林智堅說，新竹市十四歲以下人口比例高達十八%，為創造最好的學習環境，市府投入二十八億元推動「新校園運動」，整修老舊校舍，引入設計美學和空間營造，透過師生、社區與建築專家的共同參與，打造以學生為主體的校園空間。

如華德福實驗分校，透過師生參與設計過程和建築結構，實踐以大自然為師的學習；因關埔重劃區人口激增，就學需求大幅提升，即將投入八億兩千五百萬元興建的新學校關埔國小，則以「不留死角」概念設計校園，採用「學群聚落」方式規劃，打造兒童社區。

范巽綠認為，現在是迎接教育百花齊放的開放時代，強調「由下而上」，許多教師自主參與翻轉教學，她對新竹市將教育專業落實在建築設計的做法高度肯定。

針對「新竹之森」主題，則有新竹動物園、新竹公園再生計畫與新竹火車站廣場、隆恩圳與經國綠園道改造計畫等講座。

吳漢中與數位建築師、設計總監共談「設計創新」主題，期許市府運用創新思考，克服資源難題，促進市政發展，打造前瞻性城市，成就更遠大的城市願景。

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竹市斥資28億 推動新校園運動

新竹市政府昨天舉辦「都市環境景觀發展論壇」，邀請教育、設計、建築三大領域共二十位專家與會，市長林智堅將新竹市定位為「兒童城市」，期許以「新校園運動」與「新竹之森」為主軸，塑造孩童安全舒適且貼近自然的「…

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