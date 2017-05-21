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〈北部〉柔道金牌宋雅婷、武術冠軍陳妙珺 獲總統教育獎

2017-05-21

〔記者王駿杰／竹市報導〕教育部十九日公布今年總統教育獎得主，新竹市「柔道金牌」成德高中宋雅婷與「武術冠軍」內湖國小陳妙珺都獲選。

宋雅婷想當教練 返山上助族人

宋雅婷在新竹縣就讀國小時就曾獲獎，是第二次獲此殊榮；父親已過世，與母、姊相依為命的陳妙珺則說「會把獎金交給媽媽貼補家用」，相當孝順貼心。

「我要努力讓全家生活變得更好」泰雅族的宋雅婷這樣告訴自己。她由祖父一手拉拔長大，夢想是成為柔道教練，將來返回山上幫助族人。

為實現夢想，有更多時間練習柔道，宋雅婷從新竹縣尖石部落來到新竹市的成德高中國中部就讀，每天提早到校練習。

教練張凱鳳說，宋雅婷即便肌肉拉傷，也從不喊苦，靠著努力勤練獲得一○四年全國國中柔道第三級冠軍、一○五年全中運柔道金牌等殊榮。

陳妙珺成績優異 堪稱全才少女

陳妙珺從小便相當懂事，擔任班長的她曾三次獲選模範兒童，去年獲得全市科展第二名、音樂比賽優等、全國華人武術大賽太極拳及太極劍冠軍，堪稱「全才少女」。

「我也可以給媽媽零用錢喔！」陳妙珺家裡是低收入戶，爸爸已過世，她與媽媽、姊姊相依為命。

為讓孩子過更好的生活，陳妙珺的媽媽身兼數份工作，撐起一個家。陳妙珺看見母親的辛苦，感到不捨，得知獲獎後貼心說獎金可幫媽媽貼補家用。

新竹市長林智堅說，兩位小鬥士以堅毅的態度與勇氣，克服人生艱困逆境，在求學歷程及運動領域追求夢想，找到生命的價值與意義，是其他學子的典範。

林智堅期勉宋雅婷、陳妙珺保持正向進取的心，不僅自己發光發熱，還要照耀別人。

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  • 宋雅婷（左一）的夢想是成為一位柔道教練，將來返回山上幫助族人。 （竹市府提供）

    宋雅婷（左一）的夢想是成為一位柔道教練，將來返回山上幫助族人。 （竹市府提供）

  • 陳妙珺（右三）曾獲3次模範兒童，堪稱「全才少女」。 （竹市府提供）

    陳妙珺（右三）曾獲3次模範兒童，堪稱「全才少女」。 （竹市府提供）

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