〈北部〉桃市黨部主委相挺 詹啟賢得票低
2017-05-21
〔記者謝武雄、周敏鴻／桃園報導〕國民黨昨天選舉黨主席及全國黨代表，桃園市開票結果揭曉，有投票權的黨員共三萬四四一八人，投票率僅約五十四％，吳敦義獲得八七一六票、佔四十六．八％；市黨部主委楊敏盛選前公開表態支持來自醫界的詹啟賢，但詹啟賢只拿到四五八票，僅佔二．五％。
市黨部副主委李紹偉指出，桃園市地方黨部的黨員數約三萬一千人、黃復興黨部約二萬八千人，合計約五萬九千人，但黨員必須連續四年繳交黨費才有投票權，有投票權者約三萬四千多人，昨天共投出一萬八千六百多票，投票率約五十四％。
得票最高的是吳敦義，獲得八七一六票，其次是郝龍斌的四○六七票，第三名是洪秀柱的三九九九票，其他三位候選人都不到一千票。黨內人士分析，這與桃園市的黨員結構相符，桃園市的黃復興黨員人數佔全體黨員人數四十七％，顯示黃復興黨部的選票都流向郝龍斌、洪秀柱；令人意外的是，洪秀柱是現任黨主席，得票數竟然稍低於郝龍斌。
對於詹啟賢得票偏低，黨內人士分析說，並非主委牌輔選失靈，而是「西瓜效應」，黨員把選票投給更有希望當選的候選人。
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