〈北部〉會考首日桃園違規29件 都是「老毛病

2017-05-21

〔記者謝武雄／桃園報導〕國中教育會考昨天、今天舉行，桃園考區共有二萬五千零三名考生，首日各科都有二百餘人缺考，缺考率約○．九一％，違規件數共廿九件，主要是攜帶行動電話進入試場、提前翻開試題、電子表未解除響鈴功能等，都依規定扣點。

教育局統計，社會科缺考二一八人，數學科缺考二二○人，國文科缺考二二二人，寫作測驗缺考二二八人，缺考率○．九一％，到考率九十九．○九％。

特殊考場設在桃園啟智學校，共有一六四位考生，只有五位缺考，行動不便者安排在一樓考場，另有情緒行為障礙、視障特殊試場，提供語音報讀、延長考試時間等服務。