〈北部〉交往13年 520決定「牽手」一生
桃市318對結婚 也有5對離婚
〔記者鄭淑婷、謝武雄／綜合報導〕昨天是五月二十日，諧音是「520我愛你」，桃園市各戶政事務所共有三一八對新人登記結婚，另有男、女同志各一對註記為伴侶，各戶政事務所都喜氣洋洋、張燈結綵，送上小禮物祝福白頭偕老、永浴愛河；不過，也有五對夫妻選在昨天登記離婚、勞燕分飛。
中壢區六十七對最多，其次是桃園區六十對、八德區五十對，中壢、桃園區各有一對同性伴侶辦理註記；各戶政事務所都準備紀念品送給新人，還設計甜蜜遊戲，邀請新人「玩親親」等。
戶所贈金鏟子 求男女有撇步
八德區戶政事務所主任王瓊慧借來「囍」字的LED燈，送給每位新人特製的「金鏟子」、「平安米」，祝福新人早生貴子。王瓊慧說，「金鏟子」寓意「緊產子」，她教導新人使用方法，放正面求男、放反面求女，是八德戶政事務所的搶手贈品。
三十四歲邱晏群、二十八歲蕭靚虹在補習班工作，分別擔任英文老師、業務，認識三年都沒交集，一年多前與同事出遊才漸有好感。蕭靚虹甜蜜地說，老公很會選日子，在二月十四日西洋情人節告白，到日本大阪跨年時求婚，選在昨天登記結婚；邱晏群笑說，以後不怕忘記重要的紀念日。
愛情長跑 兩人保持熱戀感覺
愛情長跑十三年的邱俊勝、林珮如在聯誼認識，當時男方在竹科工作，女方還在念大學，等經濟穩定了，小兩口決定520共結良緣；被問到十三年的戀情如何長保「愛情鮮度」？邱俊勝笑說：「保持熱戀時的心情吧！」牽手是兩人的小情趣，半夜睡醒也會牽對方的手再入睡。
在桃園區登記的新人張宗仁、陳金娟愛情長跑十年，陳金娟說，被張宗仁的貼心打動，她開玩笑地說「害我等了十年、實在欠打！」
詹鎰丞、林鍾菁是桃園高中同學，畢業後都就讀銘傳大學，但各有男、女朋友，直到三年前的同學會才開始交往，兩人經常在南崁溪騎自行車，也譜出「單車情緣」。新人陳敬旻、游淑清分別住在桃園、大溪，長輩介紹後認識，游淑清說，交往一年多，覺得陳敬旻很體貼，值得她託付終身。
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