〈北部〉全國最先登場 大園海上賽龍舟

2017-05-21

48隊競技今爭冠

〔記者謝武雄／大園報導〕桃園市的端午節划龍舟競賽，昨天提前在竹圍漁港登場，共有四十八隊好手賣力划槳，昨天進行廿四場預賽，今天舉行複賽、決賽，最高獎金五萬元；除了海上龍舟賽，也有「陸上龍舟趣味嘉年華」活動，市長鄭文燦到場同歡，他笑稱這是另類的「海陸雙拼」。

鄭文燦主持開幕儀式指出，大園海上龍舟賽可追溯至日治時期，至今已有近百年歷史，桃園市提前慶祝端午，這是全國最先舉行的龍舟競賽；另外，總獎金九十六萬元的市長盃龍舟賽，訂於五月二十七日、二十八日在龍潭大池舉辦，決賽是二十九日、三十日。

昨天、今天舉行的大園海上龍舟賽，共吸引四十八隊好手參加，公開男子組、公開混合組各廿隊，公開女子組有八隊，各組冠軍有三萬元獎金、亞軍一萬五千元、季軍一萬元、殿軍五千元，各組前四名可參加循環賽爭取總錦標冠軍，另有兩萬元獎金。

除了競爭激烈的海上龍舟賽，在竹圍漁港廣場也有端午節嘉年華會，現場安排各項舞台表演及趣味競賽，有小朋友喜愛的YoYo點點名、迷思魔幻劇團神秘魔幻秀、夢想小丑劇團、黑旋風樂團、台灣爽樂團、星光幫張涵雅等表演，還有廿組桃園在地的表演團體輪番上陣。

陸上龍舟闖五關

另在「海龍王闖通關」活動，民眾可體驗立蛋、包粽子、做香包、打午水和陸上小型龍舟的「闖五關」活動，過關就可獲得摸彩券，過五關還可兌換限量的DIY小禮品，今天中午及下午各有一場摸彩，有摺疊腳踏車、床頭音響、「ipad mini2」及五十吋液晶電視等獎品。

A10、A11站有接駁車

活動期間，主辦單位安排機場捷運A10山鼻站、A11坑口站來往會場的免費接駁車，接駁時間為上午九點至十二點，下午一點至六點。