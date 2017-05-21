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〈中部〉《清水火車站到高美濕地》假日接駁688線 27日上路

2017-05-21

〔記者李忠憲／台中報導〕高美濕地美景國內外馳名，市府規劃三條假日接駁公車，首條「六五五」路日前通車，市府交通局昨再宣布，第二條「六八八」路將在本月廿七日正式通車，民眾可從清水火車站搭乘到高美濕地，並周遊當地觀光景點。台中火車站發車的第三條路線「三○九」路，最快六月底通車。

交通局第二條高美濕地假日觀光公車「六八八」路，昨在高美濕地舉行通車典禮，預計廿七日正式通車。立法院副院長蔡其昌、市議員楊典忠、尤碧鈴、王立任、顏莉敏、交通局長王義川、觀光旅遊局長陳盛山等人到場實際體驗試乘，看著沿途美麗海線景色，紛紛比起大拇指說讚。

王義川表示，六八八路觀光公車從清水火車站出發，沿途經港區藝術中心、梧棲觀光漁港等景點，除配合台鐵班次發車外，另為讓旅客更能掌握遊程時間，並於高美濕地遊客服務中心定時發車，提供遊客更便捷的大眾交通運輸。

他說，第三條路線已訂為「三○九」路，最快六月底就可通車。從台中火車站出發，沿台灣大道經過靜宜大學直達高美濕地，屆時可讓外地遊客更方便前往。

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  • 為方便遊客，假日觀光公車688路將在27日正式通車，昨天舉辦通車儀式。（台中市交通局提供）

    為方便遊客，假日觀光公車688路將在27日正式通車，昨天舉辦通車儀式。（台中市交通局提供）

  • 高美濕地美景國內外馳名。（記者張軒哲攝）

    高美濕地美景國內外馳名。（記者張軒哲攝）

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