〈中部〉性平教育 家長︰必教 應適齡分級

2017-05-21

全國家長會長聯盟辦座談

〔記者張菁雅／台中報導〕全國家長會長聯盟廿日舉行「全國家長審議性平教材座談會」，與會家長表示，性平教育一定要教，但必須適齡、分級，現在學校的性平教材、師資都不專業，把性教育當成「性解放」，將導致小孩在懵懂無知時就接受錯誤的觀念。

全國家長會長聯盟從四月底起在全國舉辦四場座談會，邀請家長針對一○六學年度各級學校性平教育教科書進行審議與意見交流彙整，做為教材修訂參考。

憂現在教材、師資不專業

全國家長會長聯盟指出，內政部補助民間團體拍攝影片「青春水漾」，內容教導探索性敏感帶、性高潮及進行性行為，在二○○九年至二○一三年九月，台北市共有卅四所學校播過該影片，約六千三百位國小至高中職學生受到影響，雖然監察院已在二○一四年糾正衛福部及台北市政府，但學校仍出現不適宜的教育內容。

許小姐的兩個小孩分別是國小三年級、五年級，她表示，國小的性平教育沒有書本，而是以學習單方式呈現，老師透過說故事、戲劇，引導小朋友認為陰柔的男生性傾向是女生，而如此會造成性別錯亂，甚至還教導小朋友使用保險套的重要性。她認為，小學生應該接受的教育是保護自己、拒絕誘惑，覺得被別人碰觸時不舒服就該反映。

也有家長說，性平教育一定要教，而且應該從小教育，但必須正確地教，內容應是生理的變化、身體的界線在哪裡及尊重多元性別等，但現在教材有問題，老師也不夠專業，以致性教育變成「性解放」。

台中市家長會長協會副秘書長許天榮說，性平教育應建構在品格教育上，且適齡、分級，按部就班地教，台灣卻缺乏專業師資，教育部又只審課綱不審內容，把責任推給縣市政府，讓家長很無奈，家長只能做好監督、防守底線，避免孩子從小就被錯誤的觀念誤導。