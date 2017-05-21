〈中部〉大立光南投徵才 最受求職者青睞

2017-05-21

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣府二十日舉辦「鴻運當投．創薪機」就業博覽會，其中股王大立光電公司首度參與南投縣徵才活動，最受求職者青睞。

此次徵才活動在南投會展中心舉行，吸引四十九家廠商參與，提供約二千個工作機會，其中，股王大立光電公司提供一一五個職缺，工作地點位在台中廠，作業員、品管員月薪從二十六K至三十八K不等，工程師則依學經歷面談，條件相當優渥，加上目前股價居高不下，可說是當紅炸子雞，成為求職者心目中最嚮往的公司之一。

昨日的博覽會提供的職缺，除了電子、醫院、食品、休閒飯店、環保外，因應多元長照市場，縣內護理之家、安養中心等社福機構，也到場招募照顧服務員、居家服務員、護理人員等相關工作人員。

南投縣長林明溱指出，不管是製造業、服務業或高科技產業，講究的是實力，建議待業民眾要養成「先求有、再求好」的求職觀念，只要腳踏實地做好本份，累積工作經驗與技能，日後一定會有更好的升遷發展機會。