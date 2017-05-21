〈中部〉彰化就博會 42廠商提供2千職缺

2017-05-21

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「就業搶先機、職場好幸福」就業博覽會，昨天由彰化縣府主辦在員林國小舉行，全縣共有矽品、友達、正新橡膠、聯華、泰山、台灣玻璃、YouBike等四十二家知名廠商參與徵才，提供二千多個工作機會，讓求職者選擇。

公部門工讀機會 青年學生昨抽籤

活動會場中除設置「就業業務宣導專區」、「影印及視障按摩服務」及「勞工處FB粉絲團按讚區」等多項互動專區外，並於當日舉辦青年學生公部門工讀機會公開抽籤作業，另因應暑期即將來臨，會場內設置「青年職場實務訓練體驗專區」，讓青年學子搶先機，體驗產業脈動，以期畢業後能與職場順利接軌，另設「職涯諮詢專區」提供專業職涯諮詢服務，由取得全球職涯發展師國際證照之就業服務人員提供客制化一對一諮詢服務。

一位求職民眾說，他原本在中國東莞上班，因父親年老回台，工作必須重新尋找，他發現有很多就業方案，希望多了解國內的市場，再決定做何種工作。