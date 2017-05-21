〈中部〉彰化就博會 42廠商提供2千職缺
2017-05-21
〔記者顏宏駿／彰化報導〕「就業搶先機、職場好幸福」就業博覽會，昨天由彰化縣府主辦在員林國小舉行，全縣共有矽品、友達、正新橡膠、聯華、泰山、台灣玻璃、YouBike等四十二家知名廠商參與徵才，提供二千多個工作機會，讓求職者選擇。
公部門工讀機會 青年學生昨抽籤
活動會場中除設置「就業業務宣導專區」、「影印及視障按摩服務」及「勞工處FB粉絲團按讚區」等多項互動專區外，並於當日舉辦青年學生公部門工讀機會公開抽籤作業，另因應暑期即將來臨，會場內設置「青年職場實務訓練體驗專區」，讓青年學子搶先機，體驗產業脈動，以期畢業後能與職場順利接軌，另設「職涯諮詢專區」提供專業職涯諮詢服務，由取得全球職涯發展師國際證照之就業服務人員提供客制化一對一諮詢服務。
一位求職民眾說，他原本在中國東莞上班，因父親年老回台，工作必須重新尋找，他發現有很多就業方案，希望多了解國內的市場，再決定做何種工作。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
電競產業夯 議員促提升網速
電子競技（esports）產業正夯！亞洲奧林匹克理事會已決定將電競列為二○二二年亞運正式比賽項目。市議員何敏誠昨天說，台中市網路速度落後其他縣市，恐影響未來產業發展。市府則說，台中有線電視目前有提供三…
網友回應
熱門新聞
- 吳敦義回覆習近平賀電 只提九二共識 未接一中各表
- 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
- 二軍首轟隔天…申皓瑋一軍敲首安！
- 兒教召 荒唐父開毒趴歡送
- 阿基米德發明展 台灣摘43金排名第2
- 桃猿「寶島時代趴」比莉、舞棍阿伯尬舞
- 摔殘女嬰 惡保母傳復業
- 美中加速談判 美牛7月重返中國
- 南門護理之家火警案 現場易燃液體痕跡送驗
- 動保黑衣男為流浪動物 淪為「人肉沙包」遭痛毆
- 立委淚眼看WHA：有一天我們會以台灣為名坐在這裡
- 暖化影響永凍土 北極「末日種子庫」進水
- 《Kingsmill錦標賽》龔怡萍抓老鷹 升上第3
- 吳敦義當選國民黨主席 民進黨盼共推改革
- 田中大好大壞 紐媒懷疑瞞傷
- 中醫認紫舌瘀血 宜消散活血 促進循環
- 防狼師 外籍教師也須申請良民證
- 〈生活停看聽〉愛上寫字 樂趣無窮
- 米嚕咕的占星頻道：2017.5/21～5/27
- 新南向首航印尼 充滿爆發力
- 營救李明哲 白宮官員承諾全力協助
- 數學生活化 三格漫畫變考題
- 陳育軒「觸」怒周董 本週等到先發
- 信開唱愛女伴奏 台下喊岳父秒回「X夭」
- 法國飯店前秒搶劫 台灣領隊痛失2萬歐元
- 11友邦挺台 要WHA開門
- 2高中女師育嬰留停6、7年 校長也不認識
- 豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈
- 反年改團體讚扁 要蔡英文下台
- 《媽媽咪呀！》拍續集 梅姨率2王再飆金嗓
- 【單身女子公寓】娘男的迷宮
- 承認敗選 洪秀柱籲全黨團結 郝龍斌提三期盼
- 吳敦義當選黨主席 國民黨團：不再孤軍奮戰
- 【朵朵小語】應該不應該
- 當選國民黨主席 吳敦義：2020盡早準備
- 上士性侵女下士 月經來還得意「闖紅燈」
- 手機響、撕試題本…會考首日308件違規
- 會考國文、作文首見圖表題 好鮮
- 《中京電視普利司通女子公開賽》 今爭冠 盧曉晴拚逆轉勝
- 〈失格戀人〉被情緒勒索的 暴力愛情
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉彰化就博會 42廠商提供2千職缺
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分