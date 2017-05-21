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〈中部〉南投口琴節 吹出921浴火重生情

2017-05-21

〔記者謝介裕／南投報導〕被視為中部音樂界盛事的「南投口琴節」活動，昨在文化局演藝廳舉行，來自南投、台中、雲林等縣市的各級學校及社大等團體，下午進行「百人口琴大匯演」，晚間則是「口琴樂團秀」，讓愛樂者在象徵「我愛你」的五二○這個特別日子，聆賞豐富的音樂饗宴。

該活動由南投縣府、南投口琴愛樂協會及廣隆文化基金會共同辦理的，昨下午在「荒野大鏢客」、「美女與野獸」、「宮崎駿動畫配樂組曲」等曲目下揭開序幕，演出的人員多達四百人。

入夜後，換成「Just口琴重奏樂團」及「DoNuts口琴樂團」接棒演出，表演涵蓋各國民謠、電影動畫組曲、民歌組曲、流行歌曲、古典樂、爵士樂等，隨著曲風時而華麗、時而柔美、時而行雲流水、時而澎湃激盪，讓人聽得如癡如醉。

南投縣長林明溱、口琴愛樂協會理事長洪明科表示，對南投縣而言，口琴多了一分「浴火重生」的情感，因為在九二一大地震時，音樂老師李孝明特別從台北來到南投以口琴替災區學童療傷，才為口琴埋下推廣的種子，且縣內學生也曾在馬來西亞的亞太口琴節、韓國首爾口琴節等比賽中，獲得四重奏青少年組第一名殊榮，顯見多年的推廣已具豐碩成果。

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  • 南投口琴節活動，學子們專注吹奏，展現平日練習成果。（記者謝介裕攝）

    南投口琴節活動，學子們專注吹奏，展現平日練習成果。（記者謝介裕攝）

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