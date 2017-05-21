〈中部〉陸上行舟兼包粽 手腳比快
2017-05-21
草屯趣味活動 30隊競技
〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯鎮昨舉行一場趣味十足的「萬粽一心—陸上行舟跑龍套」比賽，三十支隊伍既要陸上划龍舟，還要包好粽子，才能把龍舟划回終點，參賽隊伍有的龍舟划得快，但在包粽子「卡關」而慢下來，現場笑聲不斷，熱鬧滾滾。
草屯鎮公所主辦的「萬粽一心—陸上行舟跑龍套」比賽，在獎金的激勵下，吸引村里社區、新住民組隊參加，其中新住民組了四隊。民進黨不分區立委蔡培慧、縣議員羅美玲，與草屯鎮長洪國浩等人，紛下場體驗陸上行舟和包粽子的趣味，蔡培慧笑稱：「這種比賽還真的要手、腳都快！」。
比賽分初、決賽，初賽要陸上行舟再包粽子，包完粽子重新划龍舟回到起點，再由同隊第二組上場，初賽最快速的十二隊晉級，決賽則只要比陸上行舟速度，不用再包粽子，最後取六名給獎金。
隊員包的粽子就在現場煮熟，再由各隊帶回享用，中午則吃公所準備的餐點，並參加抽獎，大獎有電視、冰箱、洗衣機、微波爐等，獎項多達二百多個，中獎率達六成。
昨日草屯鎮的南埔陳府將軍廟，也有端午應景的「五月飄粽香，將軍樂助人」活動，號召廿七里的里長和里民三百人，以里為單位包粽子，共包了六千顆粽子，活動結束後，由這些義工帶回該里，發放給各里所提報的弱勢戶。
陳府將軍廟主任委員李士吉說該廟辦端午節助人活動，今年是第四年，不只有愛心粽子，也募集了三百五十份物資，會隨粽子送給各里的弱勢戶。
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