〈中部〉復古桌遊彰縣府做莊 阿公阿嬤上牌桌
大獲好評縣府還要加場
〔記者張聰秋／彰化報導〕近年來台灣老年人口增加，為了鼓勵長者多動腦，彰化縣首創「復古桌遊」嘉年華活動，並在各鄉鎮市推廣，不但提供長者齊聚同樂的平台和場所，並讓長者們可以藉由打麻將、玩四色牌、十八豆仔、象棋等益智遊戲，享受大打方城之戰的樂趣，大夥邊玩邊笑，簡直快樂的不得了！由於反應奇佳，縣府還要增加舉辦場所。
以彰化縣來說，目前超過六十五歲的老年人口，已佔全體人口的十四％，而縣府今年度縣府委託弘道老人福利基金會巡迴全縣辦理八個場次的「復古桌遊嘉年華」，昨在埔鹽鄉永樂社區展開第三場的活動，邀請溪湖鎮、埔鹽鄉、埔心鄉三鄉鎮長者體驗桌遊的樂趣。沒想到反應熱烈，不少鄉鎮要求縣府「加碼」舉辦，縣府從善如流，同意多舉辦二個場次。
昨天的活動中，來自埔鹽鄉永樂社區八十八歲阿公劉樹龍和八十六歲阿嬤劉黃髜社區服務廿年，頭一次聽到復古桌遊活動，搶先報名參加，西湖社區九十三歲阿嬤楊黃穢說，以前玩四色牌，都要偷偷躲起來玩，沒想到現在反而變成長者動動腦玩四色牌，大夥交流牌技，「金促米！（有有趣） 」
大學生苦練牌技當關主
活動媒合大葉大學休閒管理學系四十五位同學，擔任各關遊戲關主，帶隊老師林淑芬說，學生們為了這天，利用課餘時間學習桌遊玩法，苦練多時的牌技，終於在活動派上用場，跟長輩一起玩桌遊。
長者刺激大腦預防失智
社會處長黃淑娟表示，桌遊活動安排麻將、四色牌、樸克牌十點半、十八豆仔、象棋麻將與麻將賓果等，這些遊戲共通點是能讓長輩動腦，刺激大腦思考活化，並以獎品取代獎金，讓長輩可以合法的參加桌上遊戲活動，互相切磋競技，一同動動腦延緩老化還可預防失智症。
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