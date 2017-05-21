〈中部〉成龍溼地藝術節 就地取材創作

2017-05-21

〔記者黃淑莉／雲林報導〕二○一七雲林口湖成龍溼地藝術節登場，今年有來自國內外藝術家完成七件創作品，豎立在成龍溼地各角落，口湖鄉長林哲凌歡迎民眾來全國最大水上展覽館，欣賞藝術創作品、賞鳥及聆聽各種鳥叫聲。

成龍溼地原是農耕地，因地層下陷嚴重加上一九八六年韋恩颱風侵襲，海水倒灌淹沒農地，數十年來上百公頃農地積水無法耕種，形成溼地，觀樹教育基金會二○一○年起舉辦「成龍溼地國際環境藝術節」，邀請國內外藝術家進駐創作，將成龍溼地打造為環境藝術生態樂園，也是全台最大的水上展場，盼能喚起民眾對生態環境重視及維護。

觀樹基金會表示，今年藝術節主題是「愛行動．愛改變」，邀請來自荷蘭、喬治亞、波蘭、英國及台灣的藝術家現場創作，另成龍社區居民也共同創作一件作品，總共有七件作品豎立在溼地各處。

觀樹基金會指出，藝術家創作材料都是就地取材，且可生物分解，例如蚵殼、漂流木、蘆葦、竹子、土壤、砂等，其中成龍村民創作的作品「再生」，以竹子做出種子發芽的意象，象徵對土地的愛。

台灣藝術家蔡慧盈創作一個新月造型的雕塑品「棲地四號．搖籃」，會隨水流擺盪，露出水面部分可讓小鳥棲息，下水面則可讓水中生物棲息。

波蘭藝術家Piotr的作品「隨行」就在溼地入口處，外形像一隻正在前進的生物，也像一個避風港，民眾可以走進作品裡面。