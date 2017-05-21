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〈中部〉過溝建德宮宴王 冰雕、鱷魚端上桌

2017-05-21

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕今天是台灣傳統王爺信仰李府千歲誕辰，嘉義縣布袋鎮過溝建德宮昨晚隆重舉辦祀宴祝壽大典、平安宴，敬獻者上海好味道小籠湯包創辦人陳群英，請來從事冰雕三十餘年、曾拿下馬來西亞國際蔬果雕比賽特金獎的陳天賞，創作大型雙雞冰雕藝術品，在燈光下展示，晶瑩剔透，信眾讚美並爭搶拍照。

過溝建德宮董事長陳國偉說，建德宮「火燈夜巡」傳統聞名全台，被稱為「大王爺」的李府千歲誕辰遶境，則是該廟年度另一大盛事，昨晚盛宴後，今天進行遶境慶典，這已相傳有百年歷史，而「宴王」過去都在廟內舉行，八年前擴大辦理時，出身過溝的陳群英為回饋地方，結合餐飲技藝，展示冰雕、果雕，與宗教儀式結合成藝術饗宴。

陳群英表示，今年請總舖師郭春發製作三十六道大菜，有鱷魚等罕見食材，宴王儀式中少見，自己是餐飲界出身，為讓餐飲學生能有展現長才機會，請來萬能工商餐飲管理科學生進行調酒表演，加上冰雕秀，讓「宴王」有如食藝展。

東石鄉永靈宮主祀五府千歲，昨則有陳姓信徒以純手工做成王船獻給李府千歲，並用有李府千歲畫像的金紙折疊組合成金元寶，龍形船頭維妙維肖，信眾嘖嘖稱奇。

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  • 建德宮李府千歲誕辰「宴王」儀式，有鱷魚等罕見食材。（記者林宜樟攝）

    建德宮李府千歲誕辰「宴王」儀式，有鱷魚等罕見食材。（記者林宜樟攝）

  • 建德宮李府千歲誕辰「宴王」儀式，宛如食藝展，還有冰雕秀。（記者林宜樟攝）

    建德宮李府千歲誕辰「宴王」儀式，宛如食藝展，還有冰雕秀。（記者林宜樟攝）

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