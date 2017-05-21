〈中部〉《會考登場》考生休息區在禮看台 家長怨無法好好休息

2017-05-21

〔記者黃淑莉、詹士弘、王善嬿／綜合報導〕國中教育會考昨天登場，雲林考區有考生家長反應考生休息區被分配在禮堂看台，席地而坐且沒有桌子，其他考場的考生則可以在教室，休息環境「差很大」。

有陪考家長表示，每個考場的考生休息區設置都不一樣，有的在教室裡有桌椅，跟在學校上課一樣，可以趴著休息，但也有考場的考生休息區在禮堂，好幾所學校數百名考生擠在一起，只有椅子沒有桌子，甚至還有考生窩在二樓看台上，桌椅都沒有，考生無法好好休息。

考生家長指出，會考是國中三年學習成果驗收，但休息區舒適與否可能影響考生心情，中午無法充分休息，可能影響下午考試時的精神，希望將來能訂定統一規範，讓每位考生都有好的休息區。

被家長點名的考場學校回應，學校教室只有卅一間，其中廿五間當試場，沒有足夠教室可做休息區，只好都集中在禮堂。

試務中心︰納入通盤檢討參考

試務中心表示，由於高中職校的資源有限，並非每間教室都有冷氣空調，已儘可能將有冷氣的教室提供給考生作試場，部分學校安排的休息區無法盡如人意，會將家長的意見納入通盤檢討參考，避免明年會考時再類似的問題再度發生。

雲林有七千七百八十二名學生報名，第一堂社會缺考卅四人，其餘各科缺考均為卅三人，有八件小違規，包括六人提早翻卷、一人考試期間手機鈴聲響、一人手錶鈴聲響。

嘉義考區八千五百○六名考生報名，社會科缺考一百二十人，數學科缺考一百二十五人，國文科缺考一百三十人及寫作測驗缺考一百四十三人；共有十五人違規，包括考生提前翻閱試題本並作答，經監考人員制止停筆；嘉義高工一名特殊考生，因不慎在答案卡寫姓，緊張哭泣，被監考人員勸阻，民雄農工試場則有一名考生在國文科背英文單字，一人國文科玩黏土，都被記違規、恐遭扣分。