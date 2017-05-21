〈中部〉追「超商妹」天天買咖啡 520結連理

2017-05-21

〔記者王善嬿、林宜樟、詹士弘／綜合報導〕「2017520」含有「愛你一起，我愛你」的甜蜜象徵意義，嘉義縣、市的戶政單位，共受理一百四十一對新人預約在昨天五月二十日登記結婚，其中，嘉市柳姓上班族七年前為追求在超商工作的黃姓女子，每天上班時買一杯咖啡，近一年間喝了三百六十五杯，打動美人心而交往，咖啡情緣昨欣喜開花結果。

嘉義縣政府民政處統計，全縣八十二對新人預約結婚登記，相關戶政所辦公室開放，以預約登記狀況進行作業，民雄戶政所有六對新人早上前往完成登記；而雲林有廿九對新人登記結婚，其中斗六市就有十一對。

嘉義市東、西區戶政事務所昨布置愛心拱門、熊玩偶，現場喜氣洋洋，為五十九對預約結婚登記的新人完成手續，其中有一方設籍嘉市者，獲贈金鏟子祝福「好孕到」。

咖啡情緣 「摩卡先生」守候贏得芳心

三十二歲柳男跟二十九歲黃女昨在黃母跟戶政人員見證、祝福下登記結婚，黃女說，念大學時在嘉市世賢路與玉山路口的一間超商打工，早上七點半，柳就來店裡買一杯摩卡咖啡，被她暱稱「摩卡先生」，買了約一年，他才提起勇氣跟她表白愛慕之意，她深受感動而答應交往，期間她曾到中國工作，他不離不棄地在台等候，終贏得她芳心，辭職返台選有「我愛你」意味的五二○結婚。

新人鄭友誠與黃靖怡是大學時聯誼認識，愛情長跑九年，兩年前一起到澳洲打工旅遊期間，經歷車子拋錨、差點起火及受困小鎮五天的驚險旅程，同甘共苦堅定感情，返台後互許終身。

曾在嘉市府工商發展投資策進會服務的嚴凱芳，五年多前一場同學會上，跟國小同學趙建俊重逢，嚴出國進修後返台，兩人燃起愛火，交往兩年多，昨天有情人終成眷屬。

雲林縣府民政處長程源宏表示，結婚改採登記制後，國人想在例假日或國定假日辦理結婚登記，可採事先預約制，在辦理登記三日前以電話、傳真、網路、親自到所或郵寄等五種方式提出預約，戶政事務所就會派員加班為新人服務。