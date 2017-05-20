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〈南部〉家貧不喪志 吳姿穎獲總統教育獎

2017-05-20

〔記者黃文瑜／仁德報導〕「有夢想還付諸實行，真不簡單！」仁德國中吳姿穎和媽媽相依為命，家境不好，但成績非常優異，國中三年幾乎每次都是全班第一名，英語成績格外優異，今年已經通過全民英檢高級初試，竟然是為了導演夢自學英文的成果。教育部昨天公布今年總統教育獎得主，她順利獲獎，全校都為她感到開心。

仁德國三生 立志當國際知名導演

總統教育獎評審委員表示，單親的孩子很多、成績好的孩子也很多，但是像吳姿穎在這個年紀，有很明確的目標又很堅定的朝目標前進，實在不多見。吳姿穎說，從來沒想過自己會得總統教育獎，能得獎是因為身邊的貴人很多。

成績優異 通過全民英檢高級初試

仁德國中活動組長陳羽庭表示，吳姿穎的成績很好，氣質出眾，一直以為是家境好刻意栽培，直到她沒報名參加畢業旅行，才知道原來是家境困難，學校原本是要為她申請教育儲蓄戶提供全額補助，卻被她婉拒。她認為教育儲蓄戶是用在學習費用有繳出困難的同學身上，沒去沒關係，「比起玩，我更想陪媽媽」。

吳姿穎說，因為家境不好，小時候放假，媽媽就帶她去圖書館或是書局，不用花錢也可以學習，漸漸她發現自己喜歡上電影，開始閱讀相關書籍，學畫分鏡表、寫影評，她更立志要當國際知名導演，所以平常就善用網路上的免費資源，自學英文考取英檢高級，因為電影的發源在法國，現在也開始自學法文。

除了課業之外，她的課外活動也相當豐富，加入話劇社學演戲當導演，畫分鏡表、寫劇本自己拍片，還在正確用藥微電影比賽中獲得全國佳作。大家都很好奇她怎麼能做這麼多事，她笑笑地說，「休閒和讀書一樣重要，重要的是時間分配，只要零碎時間可以畫分鏡表就很滿足。」

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  • 仁德國中吳姿穎（中），獲得總統教育獎肯定，全校都為她開心。（記者黃文瑜攝）

    仁德國中吳姿穎（中），獲得總統教育獎肯定，全校都為她開心。（記者黃文瑜攝）

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