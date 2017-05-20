〈南部〉瞎毀！ 歌詞有「啊」變禁歌

2017-05-20

熱情的沙漠 「啊」太曖昧

〔記者黃文瑜／台南報導〕「你能想像歌裡有一個『啊』就不能唱嗎？」響應台南博物館節，台北教育大學文創系三名學生與新化在地文史工作老師康文榮，共同策劃「南風─台灣言論自由特展」，在富有言論自由意涵的「楊逵文學紀念館」展出一個月，透過文字與圖像讓民眾更了解台灣言論自由的發展。

「我們在戒嚴時期共有九百多首禁歌！」台北教育大學學生黃煊表示，在戒嚴時期，「熱情的沙漠」歌詞裡「啊！」字被認為太過曖昧，竟成為禁歌。生在言論自由的時代裡，回頭去看政府對於言論自由的箝制，覺得難以想像也莫名其妙。

戒嚴時期共900多首禁歌

康文榮也指出，現在人人都有的言論自由更該好好珍惜，也應向過去「言論自由先驅」學習，爭取台灣在國際間的言論自由。

學生策劃 台灣言論自由特展開展

台北教育大學學生黃子軒表示，這次展覽是以二○一七國際博物館日主題，表現有「爭議的歷史」，言論自由是台灣歷史上極具爭議的事件，許多爭取言論自由的先驅如楊逵等黨外人士都與台南有很深的淵源，像是從台南颳起一陣吹遍全台灣言論自由之風，因此言論自由特展選在台南舉辦更能見證歷史。