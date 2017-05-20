〈南部〉仁德國中營養午餐 吃「包高中」

2017-05-20

〔記者黃文瑜／台南報導〕國中會考今、明兩天登場，仁德國中特別將營養午餐菜色改為「包子、高麗菜、粽子」，就是要讓國中會考的考生「包高中」，除了考生食物特別講究，連考試用筆也不能馬虎，有些老師會在考前特別帶著學生考試用的筆去廟裡「代拜拜」，在神明面前頌過每個要應考學生的名字，祝福學生考試高中。

菜色改為「包子、高麗菜、粽子」

而不少學子昨天看到學校特別準備的營養午餐，都覺得相當貼心，有學生說這樣吃完了感覺像吃了「大力丸」，今天考試會有如神助，但也有考生說，最重要的是自己念得如何，吃什麼並不重要。

國中老師建議考生今天提早二十分鐘到考場，適應環境，了解考場狀況及考試規則，以平常心面對考試。