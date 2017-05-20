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〈南部〉國中會考嚴防停電 緊盯亮度檢測

2017-05-20

〔記者劉婉君／台南報導〕國中教育會考今、明兩天登場，台南考區共有一萬八七○二名考生報名，全市十七所考場昨天下午開放考生查看環境。因應去年有其他考區發生停電事件，全國試務會除訂定「因故停電影響試場照明應變措施」，全市四七八間試場也已針對晴天、陰天，完成照度測量，每間教室都經過九個點的檢測，校園角落或較陰暗的教室避免設置試場。

國中教育會考今天起連續兩天在家齊高中等十七所學校舉行，台南考區總報考人數中，身心障礙考生有五十六人，申請特殊服務需求考生有卅五人。

今年有兩處考場調整，為了減少廟會活動對考生的影響，曾文農工考場改到曾文家商，台南一中則因擔任全國國中教育會考試務會，考場改到長榮高中。

昨天下午三時考場才開放考生及家長查看環境，兩點四十分左右，各校門口就已經出現許多等候的人潮，還有補習班動員到場發送文宣，不少家長陪著孩子看考場、了解廁所及休息場所的位置。

負責台南考區試務會的家齊高中表示，各試場在五月十二日之前都已完成照度測量，並依照全國規定填寫電力維護表，根據「因故停電影響試場照明應變措施」，「若因故停電導致試場照明設備無法使用時，無論復電與否均採影響該科多少考試時間，延長多少考試時間為應變原則，但延長時間最多以該節考試結束後廿分鐘為限。」英聽設備使用蓄電池，不會受到影響。

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  • 考生及家長透過玻璃窗戶查看座位。（記者劉婉君攝）

    考生及家長透過玻璃窗戶查看座位。（記者劉婉君攝）

  • 國中教育會考今、明兩天登場，考生及家長提前查看考場。（記者劉婉君攝）

    國中教育會考今、明兩天登場，考生及家長提前查看考場。（記者劉婉君攝）

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