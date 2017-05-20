〈南部〉27日林園區龍舟賽 煙火加燈光秀

2017-05-20

〔記者洪臣宏／高雄報導〕林園區傳統龍舟賽「龍騰傳芸」廿七日登場，一連在中芸港舉行兩天，林園區公所昨天舉行點睛祈福儀式。除龍舟賽，中芸港夜間有煙火燈光秀，邀請民眾林園作客。

林園區傳統龍舟賽從民國七十九年開始舉辦，已邁入第廿六屆，賽事以廿人槳傳統龍舟賽為主，有公教機關、社男、社女、國中學生及工業區廠商等共五組，五十一隊報名，其中社男組獎金十萬元，吸引廿五隊競逐。

林園區公所為八艘參賽龍舟舉行點睛儀式（見圖，記者洪臣宏攝），包括區長謝水福、民政局長張乃千、副議長謝昌達、議員王耀裕、李雨庭、林園區里長聯誼會主席洪進財、林園分局長蔡文峰等十六人擔任點睛官。

張乃千表示，中芸港位在出海口，潮汐變化大，比賽具有挑戰性，且夜間有ＬＥＤ燈光秀、煙火秀，相當有看頭。謝水福說，今年還舉辦綁粽比賽、牽罟體驗、打卡送好禮等活動。

以往龍舟賽舉辦三天，今年縮短為兩天，因此上午八時卅分起就開始比賽，直到夜間九時卅分。林園區公所表示，凡參賽隊伍全程完賽，區公所將補助兩萬元。